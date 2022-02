Con l’App di Playcar rivoluzione nello sharing

Con l’App di Playcar lo sharing è possibile anche per periodi medio lunghi: una nuova funzionalità a disposizione degli utenti

Si arricchisce di una nuova funzionalità l’App della società Playcar sviluppata per offrire un servizio più completo ai suoi clienti. Il nuovo servizio digitale permette di andare oltre lo sharing urbano di poche ore.

Una soluzione chiara e trasparente per chi ha necessità di utilizzare un veicolo (anche elettrico) in modo esclusivo per periodi medio-lunghi, con un preventivo che permette di sapere quanto si spende per avere a disposizione l’auto o il monopattino per più giorni. Una soluzione ideale per chi, ad esempio, trascorre un fine settimana in un’altra città, per chi fa una trasferta di lavoro lunga più giorni, per lo studente che torna a casa. La nuova funzionalità soddisfa bisogni legati al mondo delle vacanze, esigenze professionali e familiari, la soluzione a problemi imprevisti come l’impossibilità temporanea di poter utilizzare la propria auto. “Il car sharing presenta dei limiti, al contrario del noleggio classico non concede all’utente finale un uso esclusivo dell’auto per periodi medio lunghi. Noi – sostiene Riccardo Scasseddu, responsabile tecnico di Playcar – abbiamo creato questa nuova funzionalità e siamo la prima App di sharing ad offrire questo servizio. L’utente ha la possibilità di prenotare un veicolo per lunghi periodi di tempo e offriamo una doppia alternativa: chilometri illimitati o massimale per giorno di prenotazione”. In altre parole, diamo al cliente la possibilità di soddisfare tutte le sue esigenze”.

L’App tagliacode e risparmia tempo

Il servizio, reso disponibile dalla nuova funzionalità, permette di noleggiare un veicolo in pochi minuti e senza doversi recare in un ufficio fisico. Non si perde tempo come nel noleggio convenzionale dove c’è una trafila burocratica da seguire: compilare moduli, firmare il contratto, ritirare le chiavi, la consegna dell’auto e spesso restare in coda.

Con l’App di Playcar l’esperienza è smart, veloce e affidabile.

Sharing per più giorni anche per il monopattino

La stessa logica vale per lo sharing medio-lungo dei monopattini elettrici: si prenotano, si ritirano dalla sede e si possono tenere per più giorni, conoscendo fin da subito quello che sarà il costo totale. Un’opportunità per chi ha necessità di muoversi per più giorni in modalità sostenibile e per soddisfare esigenze specifiche legate a trasferte di lavoro o brevi periodi di vacanza.

https://www.youtube.com/watch?v=2PtDzq4Hrds