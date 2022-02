“Vedo rosso”: parte della Collezione Olgiati in mostra al MASI

Con la mostra “Vedo rosso” la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati si rivolge al proprio pubblico per mostrare una parte della sua raccolta

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati si rivolge al proprio pubblico per mostrare una parte della sua raccolta che prevede, tra le altre, moltissime opere fino ad ora mai esposte. Rosso è il colore della passione, la passione per l’arte che non è mai venuta meno ai collezionisti nell’intero arco della loro vita. Rosso è il colore che nelle sue varie espressioni e declinazioni è al centro del progetto espositivo che mette a confronto opere di diverse avanguardie storiche e contemporanee in un ritmo sempre più incalzante e suggestivo.

Vedo rosso

25 marzo – 12 giugno 2022

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati

Riva Caccia 1, 6900 Lugano

Ve – Do: 11:00 – 18:00

Nella foto sopra: Michelangelo Pistoletto, Scaffali-ricambi auto, 2015