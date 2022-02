“Si però” è la nuova canzone dei Summit

“Sì però” è il titolo del nuovo singolo dei SUMMIT. Il brano racconta il dilemma dei vent’anni: andare via di casa, scappare via e provare a realizzarsi da soli

“Si però” racconta il dilemma dei vent’anni: andare via di casa, scappare via dalle solite strade e provare a realizzarsi da soli, senza sapere come. Attraverso una ballad indie che esplode in pura energia rock nei ritornelli, dove la band urla la sensazione di claustrofobia che ogni ventenne prova dentro le mura di casa.

“Questa canzone forse farà arrabbiare vostra madre – spiega la band – ma forse le farà capire perché avete bisogno di riempirvi i polmoni di aria nuova”.

BIOGRAFIA

Come ogni squadra che si rispetti, sono le differenze fra i membri e le loro particolarità a rendere unica la band SUMMIT: personalità, tendenze e gusti completamente differenti, formano questo collettivo di 5 ragazzi (tutti under 25) che non si pone limiti nel scrivere, suonare e a volte anche remixare la propria musica.

Grazie alla presenza di due cantanti con stili completamente differenti, e ai loro gusti musicali eterogenei, i Summit riescono a mescolare influenze rap e cantautorato indie, unendo i loro strumenti all’elettronica per dare vita ad un progetto musicale eclettico, sempre mantenendo la loro indole energica di band da palco. Dopo aver pubblicato nel 2018 un album e svariati singoli da indipendenti, nel 2021 entrano a far parte del roster diZeskel Music con cui pubblicano i singoli Così Sto Bene e Del Piero. Nello stesso anno, a luglio vengono scelti come opening act per Frah Quintale al Wow Festival di Como, e ad ottobre vengono selezionati per esibirsi live al _ResetFestival di Torino.