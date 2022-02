“Riopetra” è il nuovo singolo dei Cosmetic

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Riopetra”, il nuovo singolo della band dei Cosmetic

“Riopetra” è il terzo singolo dei Cosmetic che anticipa l’atteso nuovo album, “Paura di piacere”, che sarà pubblicato ad Aprile da To Lose La Track (LP, CD) e Coypu Records (Tape) con edizioni La Tempesta.

Riopetra è una piccola frazione del paese di origine della band, caratterizzata da una strada tortuosa con pericolosi burroni attorno. Questo nome sembra indicare una sorta di “fiume di pietra”. «In tanti anni che lo abbiamo pronunciato non avevamo mai fatto caso alla sua epicità e “fluidità” al tempo stesso. Lo abbiamo scelto perché ci sembrava descrivere bene la natura del brano, oltre che per il suo rimando autobiografico», spiegano i Cosmetic.

Il brano veniva inizialmente chiamato “Bipolare” per la sua netta contrapposizione tra le strofe epiche – ricche di un trasporto molto romantico ed emo, che fanno pensare sia ai Raein che ai Nomadi – e il ritornello che esplode in una quasi allegria e felicità che riporta alla mente certo power pop di Weezer o Ash.

Fortemente autobiografico, “Riopetra” è uno dei brani del nuovo album dove il lavoro di gruppo si manifesta in maniera più vincente: la musica è interamente di Straccia, tutto il lavoro sulla voce è stato portato avanti nei mesi da Alice e Bart, fino ad arrivare alla scelta di tenere la seconda strofa “spoken” per rimarcarne l’atteggiamento crudo e schietto.

Il pezzo è già stato suonato dal vivo dalla band nel 2020 e nel 2021 ed è subito entrato nei cuori dei fan più attenti: se ne trovano infatti due versioni su Youtube riprese dal pubblico presente ai concerti e colpito dal suo impatto live.

COSMETIC – BIOGRAFIA

La band RomagnaGaze per eccellenza, piade e jazzmaster, infradito e distorti duri.

Da circa 15 anni i Cosmetic sfornano materiale bollente in forma canzone, portando nella lingua di Dante una commistione di emo, noise, indie, alternative rock e shoegaze.

Il gruppo ha all’attivo 6 album e svariati demo, con musicalità che spaziano dallo shoagaze più dolce e avvolgente, all’alt rock più incalzante e incazzato. Si fanno notare nel 2007 con il primo album, “Sursum Corda”, pubblicato da Tafuzzy Records e Cane Andaluso. Ma fino al 2015 è La Tempesta a farli conoscere in tutto lo stivale, rischiando anche di acquisire troppa notorietà con dischi come “Non siamo di qui”(2009) e “Conquiste” (2012). Gli ultimi due album, usciti per TO LOSE LA TRACK, continuano ad esplorare questi territori, nei quali ormai si muovono con un suono e una scrittura che sono un vero e proprio trademark. Brani come “La linea si scrive da sola”, “Scranio” o “In faccia al mondo” hanno portato anche “Core” e “Plastergaze” in tour, in numerose playlist e nelle orecchie dei kids di mezzo mondo.

Opening act di artisti quali Dinosaur Jr, The Raveonettes, Warpaint, Amusement Parks on Fire, Empire! Empire! I was a lonely State, Ministri, Fask, Marlene Kuntz, Verdena e molti altri, i Cosmetic possono essere inseriti a pieni voti nell’albo della storia dell’underground italiano.