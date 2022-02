Netflix conferma la produzione di “Black Knight” e Kim woo-bin torna sullo schermo. Nel cast anche E Som e Kang you-seok

Netflix ha confermato la produzione di Black Knight per la regia Cho Ui-seok e con un cast straordinario che vede protagonisti Kim woo-bin, Kang you-seok ed E Som. In questa nuova serie Netflix, Cho e Kim woo-bin tornano a lavorare insieme dopo il film campione d’incassi Master.

Black Knight mette in scena un mondo distopico dove le persone sono costrette a indossare respiratori a causa dell’inquinamento. Siamo nel 2071, solo l’uno per cento dell’umanità è sopravvissuto e nei territori desolati della penisola coreana si è instaurata una rigida stratificazione sociale. In questo sistema i corrieri svolgono un ruolo cruciale e questa carriera rappresenta l’unica speranza di salvezza per i rifugiati. In una realtà caotica, Black Knight racconta la storia del leggendario corriere “5-8” con le sue eccezionali abilità di combattimento e del rifugiato “Sawol”, che sogna di seguire le sue orme.

Black Knight è tratta dall’omonimo webtoon vincitore dell’E-IP Award all’Asian Film Market, un evento che riunisce autori di serie, romanzi web e webtoon con gli specialisti dell’intrattenimento in grado di rielaborare questi contenuti nei formati più disparati. La storia si è fatta notare per la sua premessa creativa, che ridefinisce una professione comune e trasforma i corrieri in un gruppo unico nel suo genere, responsabile della sopravvivenza dell’umanità.

Cho promette di realizzare una serie ricca d’azione attraverso il gusto per lo storytelling, le scene mozzafiato e la fotografia raffinata che ha già mostrato in titoli come Master, Cold Eyes, e The World of Silence.

Il leggendario corriere “5-8” sarà interpretato da Kim woo-bin, che ha conquistato il pubblico con film come Master, Twenty e The Con Artists, e serie quali Uncontrollably Fond e Inheritors. Black Night segna inoltre la nuova attesa collaborazione tra Kim e Cho, per la prima volta insieme dopo Master.

L’astro nascente Kang you-seok sarà Sawol, un rifugiato che sogna di diventare un corriere proprio come il suo beniamino “5-8”. Kang ha intrapreso la strada verso il successo con ruoli diversi in serie drammatiche come The Grotesque Mansion: The Original, Light on Me, Start-Up e Once Again.

E Som vestirà i panni di Seolah, un’ufficiale della Defense Intelligence Command che salva la vita di Sawol e decide di prendersene cura. E Som ha mostrato il suo grande talento con interpretazioni d’impatto nei lungometraggi Samjin Company English Class, Inseparable Bros, Microhabitat e nella serie drammatica Taxi Driver.

Guidato da Cho, questo cast stellare promette di conquistare gli spettatori con la sua forte sinergia e personaggi unici. Black Knight sarà disponibile in tutto il mondo solo su Netflix.