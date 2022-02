Livelli di glicemia e insulina ridotti con 10 minuti di scale al giorno

Salire le scale per 10 minuti al giorno riduce i livelli di glicemia e insulina secondo i risultati di una nuova ricerca

Un’attività fisica ad intensità moderata come salire e scendere le scale per almeno 3 minuti al giorno può essere sufficiente per abbassare le concentrazioni di glucosio e insulina, mentre almeno 10 minuti possono migliorare la sensibilità all’insulina, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

I fattori associati allo sviluppo del diabete di tipo 2 includono iperglicemia postprandiale, iperinsulinemia e stress ossidativo. L’esercizio fisico rappresenta un efficace intervento non farmacologico alle risposte glicemiche e ossidative successive al pasto, poiché l’attività muscolare può aumentare l’assorbimento di glucosio nel sangue dalla circolazione sistemica, quindi le persone con e senza diabete possono utilizzare l’esercizio per ridurre notevolmente i livelli ematici di glucosio postprandiali.

Dal momento che ricerche precedenti hanno dimostrato che salire e scendere le scale a intensità moderata può ridurre il picco di risposta glicemica postprandiale, scopo del presente studio era esaminare l’effetto di questa attività fisica per differenti brevi durate sul controllo glicemico (sensibilità al glucosio, all’insulina e all’insulina a seguito di una test standard di tolleranza al glucosio), hanno premesso gli autori.

Un piccolo studio su adulti sani

I ricercatori hanno reclutato 30 adulti sani (60% uomini, età media 26 anni) da ottobre 2016 ad agosto 2017 per partecipare a un test incrociato in un laboratorio di fisiologia dell’esercizio presso la San Diego State University. Alla prima visita è stato determinato il picco di capacità aerobica e alla seconda visita è stato condotto un test basale di tolleranza al glucosio orale a riposo. Le tre visite successive includevano un test da carico orale di glucosio (OGTT) combinato con 1, 3 o 10 minuti di salita e discesa delle scale con intensità scelta dai partecipanti.

L’intensità autoselezionata ha portato mediamente a un ritmo di 90-110 passi al minuto. All’inizio della visita è stata somministrata una soluzione di destrosio da 75 g. La salita delle scale è iniziata dopo 18 minuti per un esercizio di 10 minuti di durate, dopo 25 minuti per un esercizio di 3 minuti e dopo 27 minuti per un esercizio di 1 minuto, in modo da consentire il prelievo del sangue a tutti i soggetti 30 minuti dopo l’assunzione della soluzione di destrosio. I livelli di glucosio, la capacità antiossidante dell’insulina e il lattato durante ciascuna delle tre modalità di esercizio sono poi stati confrontati con i valori basali.

Minori livelli di glucosio e insulina con soli 3 minuti di esercizio

Nel test post hoc, il picco glicemico era significativamente inferiore dopo 10 minuti di salita (delta –22,69, P<0,002) e 3 minuti di salita (delta –15,37, P<0,004) rispetto al basale, ma non è stato osservato alcun cambiamento con l’esercizio durato 1 solo minuto. Anche i livelli di insulina sono diminuiti in misura significativa dopo 10 minuti di salita (delta –6,11, P<0,001) e 3 minuti (delta –2,59, P<0,012) rispetto al basale, ma anche in questo caso non ci sono state differenze con l’esercizio da 1 minuto.

Salire le scale per 10 minuti è stato associato a un aumento della sensibilità all’insulina (delta 1,81, P<0,048), ma non sono stati osservati cambiamenti con l’esercizio durato 3 e 1 minuto. Nessuno dei tre esercizi è stato associato a cambiamenti nella capacità antiossidante o nel lattato.

«Fare le scale per un minimo di 3 minuti con intensità moderata provoca una diminuzione del picco di glucosio postprandiale e dei livelli di insulina, ma è stato necessario un tempo più lungo – 10 minuti – per aumentare anche la sensibilità all’insulina dopo un test standard di tolleranza al glucosio » hanno scritto il primo autore Jeff Moore, professore presso la San Diego State University School of Exercise and Nutritional Science e colleghi «Questa attività fisica non ha però comportato alcun effetto sulla capacità antiossidante».

Le diverse limitazioni dello studio fatte presenti dagli autori includevano la mancanza di punti temporali, l’uso di destrosio piuttosto che di un pasto misto e la popolazione arruolata, composta solo da giovani adulti sani. «Studi futuri dovrebbero valutare le popolazioni che hanno una ridotta tolleranza al glucosio, insulino-resistenza o diabete conclamato, che dovrebbero ottenere un beneficio maggiore» hanno concluso.

Bibliografia

Moore J et al. Three minutes of moderate-intensity stair walking improves glucose and insulin but not insulin sensitivity or total antioxidant capacity. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2021.

Leggi