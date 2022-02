Lemecca online su YouTube con il video di “Cactus”

Fuori su Youtube il videoclip di “CACTUS”, il nuovo singolo della band campana LAMECCA: il brano è anche sulle piattaforme digitali

“Cactus” è il secondo singolo dei LAMECCA. Un brano che, in un certo senso, rappresenta una prosecuzione ideale del singolo d’esordio della band. Se “Ginger” era infatti uno sguardo all’adolescenza, un rivolgersi della protagonista alla ragazzina che era un tempo, “Cactus” è la fotografia del suo passaggio alla maturità. O quanto meno del tentativo di cambiare per diventare grandi.

“Cactus” ti arriva dritto come un cazzotto in faccia.

Dentro c’è tutta l’insofferenza di vivere una vita troppo spesso monotona, tra rabbia e tristezza, dove a volte l’unica via d’uscita può essere indossare una maschera o prendersi cura di sé stessi attraverso qualcos’altro.

La malinconia di “Ginger” lascia il posto al sorriso beffardo di Rossella, dietro cui si nasconde una consapevolezza: provare a modificare i propri comportamenti, a rompere i soliti schemi, a prendersi cura di sé. Provarci, ma rimanere, in fondo, sempre la stessa, con i propri errori, i propri difetti, le proprie paure. Con la stessa faccia, «nella stessa farsa». Perché quando si è sopraffatti da ciò che si vive è difficile mettere giù la maschera.

«Noi ci prendiamo cura di noi stessi attraverso un cactus, perché ci insegna a sopravvivere e a fiorire anche in mezzo al deserto della nostra periferia». Nella provincia che ti ingloba, che ti conforta e ti trattiene e che ti fa sentire spesso inadeguato.

LAMECCA è la fuga da tutto questo, il posto in cui trovare la pace. Perché «non importa il luogo in cui sei, conta quello che crei. E contano le persone: sono loro che fanno il luogo».

LAMECCA sono Rossella De Napoli, Alfonso Cheng Palumbo, Alfonso Roscigno, Gianluca Timoteo e Vincenzo Longobardi.

BIOGRAFIA

LAMECCA è il luogo in cui si incontrano le intenzioni e le influenze musicali di Rossella, Alfonso P., Alfonso R. e Gianluca. . Quattro percorsi che trovano il loro punto d’incontro in canzoni dal forte impatto emozionale e senza regole, in cui l’attitudine punk si mescola alla vena più introspettiva del post rock e dell’emo. Un ruvido tappeto ritmico, unito a chitarre affilate ma che sanno anche rendersi melodiche, fa da supporto all’irruenza emotiva della voce di Rossella.

Nata nell’estate del 2019, in un agosto privo di vacanze nella provincia stagnante di Salerno, LAMECCA si evolve da luogo di raccolta a punto di partenza, senza timore e senza meta.

Nella primavera del 2021 Vincenzo si unisce al progetto per arricchire il sound con una seconda chitarra, un mattone in più per costruire sul palco un muro di suono autentico e passionale.

Il primo singolo, “Ginger”, è uscito l’8 ottobre 2021 per Nufabric Records e Phonarchia Dischi.