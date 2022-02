“Death Warrant – Colpi proibiti” su Rai 4: la trama del film

Su Rai 4 in prima serata “Death Warrant – Colpi proibiti”, diretto da Deran Sarafian: un classico del cinema d’azione con Jean-Claude Van Damme

Venerdì 4 febbraio Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), per il ciclo Action Heroes, trasmetterà alle 21.20 un classico del cinema d’azione “Death Warrant – Colpi proibiti”, diretto da Deran Sarafian e interpretato dall’inossidabile Jean-Claude Van Damme. Il poliziotto Louis Burke è infiltrato in un carcere di massima sicurezza dove si sono verificati dei misteriosi decessi, indagando sulle morti, il detective scoprirà una terrificante realtà che non avrebbe mai immaginato. Il genere carcerario e il thriller più adrenalinico si uniscono allo stile inconfondibile del cinema di Van Damme, garantendo divertimento e tanta azione a base di kickboxing.