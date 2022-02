“Soldado” in prima serata su Rai 4: la trama del film

Per il ciclo Action Heroes in prima serata su Rai 4 arriva il film “Soldado”, diretto da Stefano Sollima, con Josh Brolin e Benicio Del Toro

Giovedì 3 febbraio alle 21.20, per il ciclo Action Heroes, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima serata “Soldado”, esordio statunitense del regista Stefano Sollima. Per combattere i narcos, l’agente federale Matt Graver assolda il misterioso Alejandro, la cui famiglia è rimasta vittima dei narcotrafficanti, che cercherà di scatenare una guerra interna alle gang. Interpretato nei ruoli principali da Josh Brolin e Benicio Del Toro, Soldado è un solido action che riprende alcuni personaggi già visti in Sicario di Denis Villeneuve e approfondisce le loro storie immergendoli in uno scenario da moderno western.