Il MASI dedica una retrospettiva a James Barnor

James Barnor: Accra/London – A Retrospective è la mostra promossa e organizzata dalle Serpentine Galleries di Londra al MASI dal 13 marzo al 31 luglio 2022

Il MASI Lugano presenta la più ampia ed esaustiva retrospettiva mai dedicata al fotografo ghanese James Barnor (Accra, 1929). Realizzata dalle Serpentine Galleries di Londra, la mostra documenta la lunga carriera nel corso della quale Barnor si è cimentato con ogni genere fotografico: dai ritratti in studio ai reportages giornalistici, dagli editoriali di moda alla fotografia di strada. Attraverso le sue immagini, contraddistinte da uno sguardo schietto e un approccio spontaneo, Barnor racconta i cambiamenti sociali e politici che hanno segnato la storia recente del suo paese così come quella della comunità africana londinese. Con un’attenzione particolare dedicata ai decenni 1950-1980, in mostra sono presentate opere provenienti dall’archivio personale dell’artista, tra cui numerose immagini inedite. Dopo la tappa al MASI Lugano, la mostra sarà presentata al Detroit Institute of Arts.

James Barnor: Accra/London – A Retrospective è promossa e organizzata dalle Serpentine Galleries di Londra. Curata da Lizzie Carey-Thomas, capo curatrice, Serpentine e Awa Konaté: Culture Art Society (CAS), assistente curatrice.

MASI Palazzo Reali

via Canova 10, 6900 Lugano

Ma / Me / Ve: 11.00 – 18.00

Gi: 11.00 – 20.00

Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00

Lu: chiu­so

Intero: CHF 8.–/Ridotto: CHF 6.–/Ticino Ticket/IoInsegno: CHF 5.50