“Un formicolio” è il nuovo singolo dei Listrea

Un nuovo brano che accompagna per mano nel mondo psichedelico e tormentato della band bresciana Listrea: da brivido, anzi da formicolio

Esce “UN FORMOCOLIO“, il nuovo singolo dei LISTREA. Durante quest’ultima estate, la band lombarda, inizia la scrittura di un nuovo nucleo di canzoni, registrate e prodotte completamente in home recording l’inverno stesso e dopo il primo singolo “Ustione” pubblicato a novembre, “Un formocolio” è il secondo singolo della band e title-track del debut album in arrivo venerdì 28 gennaio 2022. Un disturbante mondo che ci riporta nei locali sotterranei e nel cuore della scena musicale underground: un mondo nostalgico che mischia elementi di noise, psichedelia e progressive e che ora, dopo una pandemia globale, ci sembra fantascientifico e sconosciuto. Benvenuti.

“Un formicolio è un brano nato nell’ombra di una nuvola scura che si profilava all’orizzonte. Ad agosto 2020, si trascorrevano notti da fattorino mentre intorno il mondo sembrava scongelarsi – parzialmente per via del caldo torrido – da un anno di paralisi e dolore. Ciò che c’era sotto però era già marcio, e quando l’inverno è tornato è stato chiaro a tutti. È proprio in quel momento che il brano è stato registrato e prodotto. Avevamo provato Un formicolio poche volte, rispetto agli altri brani che avevamo scritto durante l’estate. Aveva una forma che ci pareva essere definitiva, ma quando ci abbiamo messo mano dopo qualche mese ci siamo contraddetti. Ci trovavamo di nuovo distanti, con il freddo che punge il naso e tutto intorno che tornava a congelarsi. Almeno, però, avevamo da lavorare sul disco, sentivamo che era il momento adatto. Ecco allora che Un formicolio è stata scarnificata ed è diventata il nostro pezzo più minimale. Il testo si sposa ad uno scheletro di percussioni elettroniche e sintetizzatori essenziali descrivendo con immagini di costrizione il sentire di questo nuovo stato di glaciazione: un’automobile che ci punta i fari addosso nel buio, un tentacolo che ci impedisce di cambiare strada, un volto schiacciato tra due palmi. Tutto pesa sulla schiena, ma non si può fare altro se non continuare su questa via forzatamente dritta.” (LISTREA)

I Listrea sono Fabio Pietroboni, Andrea Manini, Edoardo Serena, Fabio Orticoni.

“Un formicolio” è stata scritta, registrata e prodotta da Listrea nelle loro case a Brescia.

Mixata e masterizzata da Matt Bordin all’Outside Inside Studio.

L’artwork contiene un dipinto di Dalia Mauri.

BIO:

I Listrea si conoscono musicalmente nell’autunno del 2018. Qualche mese più tardi pubblicano l’EP di debutto Placide Ninfe, sei pezzi autoprodotti che si muovono tra psychedelia e noise rock. Un lavoro che li porta, nel corso del 2019, a condividere il palco, tra gli altri, con The Underground Youth, Massimo Volume, TOY, Art Brut.

Il 2020, invece, inizia con una manciata di pezzi nuovi pronti, tra i quali viene scelto Girasole, singolo pubblicato il 21 Marzo con un remix di Silent Panda | Deadly Panda (Luca Giovanardi, frontman dei Julie’s Haircut) sul virtuale lato B. Poco meno di due mesi più tardi pubblicano La Serra, un progetto musicale e visivo interamente composto, registrato e prodotto a distanza durante le prime settimane dell’epidemia di covid-19, che viene presentato in anteprima su i-D/Vice Italy. Durante l’estate, inizia la scrittura di un nuovo nucleo di canzoni, registrate e prodotte completamente in home recording l’inverno stesso. Faranno parte dell’album d’esordio dei Listrea.

UN FORMICOLIO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/34OSKCi