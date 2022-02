Terapia con THC: trovare pace e salute nella Cannabis

La Cannabis sativa è una pianta annuale che fu coltivata per la prima volta dalle società agricole umane in Asia. Durante il suo processo di coltivazione e di cura, con il tempo, molte parti della pianta erbacea come il fiore, il seme e la foglia sono state applicate per l’uso a scopi terapeutici e ricreativi.

I costituenti chimici primari della Cannabis sativa sono chiamati cannabinoidi. Gli studi hanno rivelato che le persone che assumono cannabis per trattare vari problemi medici come l’ansia finiscono per avere prestazioni cognitive molto migliorate. La cosa buona dell’uso della cannabis a questo scopo è che finiscono comunque per avere una riduzione dei sintomi causati dall’ansia. Si è anche scoperto che i pazienti hanno ridotto l’uso di farmaci tipici come le benzodiazepine, gli oppioidi e altre sostanze che creano dipendenza. La cannabis è usata a livello medico per trattare i pazienti sotto forma di marijuana medica.

Cos’è la marijuana medica?

La marijuana medica è un tipo di sostanza terapeutica che è stata preparata da elementi essiccati dell’albero Cannabis sativa. Molte persone si sono affidate ad essa per anni come cura a base di erbe. Attualmente, è usata da molte persone per trattare molti disturbi e alleviare i sintomi. Mentre sono in corso piani per legalizzare la droga in molte regioni per uso medico, è ancora considerata illegale da molti paesi. Ci sono alcune regioni dove è legalizzata solo per uso medico. Sarà usata sotto supervisione come le sostanze chimiche di ricerca come l‘1V-LSD.

La marijuana medica fa uso di sostanze chimiche o piante di marijuana per trattare condizioni o malattie nei pazienti. La marijuana medica è la stessa sostanza di cui i tossicodipendenti abusano per strada. Tuttavia, può essere usata sui pazienti per trattare certe malattie.

La pianta di cannabis da cui si ottiene la marijuana ha più di 100 diverse sostanze chimiche che sono note come cannabinoidi. Ogni cannabinoide ha un effetto distinto sul corpo umano. In medicina, le principali sostanze chimiche a base di marijuana usate per trattare i pazienti sono il cannabidiolo (CBD) e il tetraidrocannabinolo (THC). Il THC è la sostanza chimica che produce il tanto desiderato “high” tra le persone ogni volta che fumano marijuana o consumano cibi che contengono l’erba. A causa del suo uso medico, più stati negli USA (che hanno dichiarato la sostanza illegale) stanno iniziando a legalizzare la marijuana per la sua capacità di trattare sia le malattie che il dolore.

Possibile trattamento per una vasta gamma di malattie

I ricercatori stanno studiando se la marijuana medica può essere usata per trattare varie condizioni mediche come il cancro, la perdita di appetito, il morbo di Alzheimer, il morbo di Crohn, la sclerosi multipla (SM), l’HIV/AIDS, il glaucoma, l’epilessia, l’anoressia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), la schizofrenia, gli spasmi muscolari, il dolore, la nausea, la cachessia (sindrome da deperimento) e le crisi. Mentre la validità della sostanza per trattare queste condizioni mediche è ancora in bilico, tuttavia, è utile per alcune condizioni. Ci sono molte prove verificabili che la cannabis può essere usata terapeuticamente per ridurre la nausea, il vomito e il dolore cronico.

In che modo la cannabis aiuta a curare i pazienti?

La cannabis o marijuana medica contiene una sostanza chimica attiva nota come cannabinoidi. Questa sostanza chimica ha proprietà simili a quelle che il corpo produce e che sono usate nella memoria, nel dolore, nel movimento e nell’appetito. Anche se la ricerca in questo campo potrebbe essere limitata, è stato scoperto che i cannabinoidi hanno il potenziale per:

Minimizzare l’ansia nei pazienti

Alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione

Controllare il vomito e la nausea che sono stati causati dalla chemioterapia del cancro.

Rallenta la crescita dei tumori e uccide le cellule cancerose

Stimolare l’appetito e aumentare l’aumento di peso nelle persone che soffrono di AIDS e cancro.

La cannabis e il potenziale per trattare le malattie convulsive

La cannabis sotto forma di marijuana medica ha fatto notizia diversi anni fa dopo che i pazienti hanno annunciato che un tipo speciale della droga può essere usato per controllare le condizioni di convulsioni tra i bambini. Recentemente, la FDA ha approvato l’Epidiolex come una forma di trattamento da utilizzare per trattare le persone con crisi croniche o ostinate, l’Epidiolex è sintetizzato dalla sostanza, CBD (cannabidiolo), la principale sostanza chimica della pianta di Cannabis sativa. Alcuni studi hanno mostrato una drastica riduzione delle convulsioni tra i pazienti dopo che Epidiolex è stato somministrato su di loro.

La FDA ha approvato l’uso della marijuana medica?

Epidiolex è una sostanza a base di cannabidiolo che è stata recentemente approvata dalla FDA per trattare le crisi. Agisce come un farmaco terapeutico per combattere le convulsioni che sono collegate a due tipi non comuni e cronici di epilessia, la sindrome di Dravet e la sindrome di Lennox-Gastaut. Inoltre, la FDA ha recentemente approvato due farmaci cannabinoidi sintetici per il trattamento della condizione. I farmaci approvati sono il nabilone (Cesamet) e il dronabinol (Syndros, Marinol). Questi farmaci sono molto efficaci nel trattamento del vomito e della nausea causati dalla chemioterapia.

Marijuana medica: Come si consuma?

La marijuana medica grazie ai suoi effetti terapeutici può essere consumata dai pazienti per migliorare le loro condizioni. Ci sono vari modi per consumare la marijuana medica.

marijuana medica può essere fumata

marijuana medica può essere schiacciata e inserita in un dispositivo noto come vaporizzatore. Il vaporizzatore la riscalda e la trasforma in una nebbia inalabile. I pazienti possono poi inalare la nebbia.

marijuana medica può essere mangiata – per esempio, in un lecca-lecca o in un brownie.

marijuana medica può essere applicata sulla pelle sotto forma di crema, olio, lozione o spray

marijuana medica può anche essere ingerita mettendo alcune gocce liquide sotto la lingua

A causa dei diversi metodi disponibili per l’assunzione di marijuana medica, il modo in cui ogni persona la prende dipende da lui. Il problema del metodo di ingestione è il fatto che ogni metodo funzionerà in modo diverso nel corpo dell’utente. Tuttavia, le persone che vaporizzano o fumano la cannabis, arrivano a sentire rapidamente l’effetto. Per le persone che mangiano l’erba sotto forma di cibo, ci può volere un tempo significativamente più lungo perché l’effetto dell’erba faccia effetto. Potrebbero essere necessarie da 1 a 2 ore per sentire l’impatto del prodotto commestibile di marijuana.

Marijuana medica: Ci sono effetti collaterali all’erba?

La marijuana medica è una sostanza che non ha effetti collaterali, tuttavia. Le persone che hanno consumato la sostanza (per scopi medici) sono state conosciute per riportare alcuni effetti collaterali. Gli effetti collaterali riportati sono:

-Occhi iniettati di sangue

-Dizziness

-Depressione

-Battito cardiaco veloce

-Bassa pressione sanguigna

-Allucinazioni

Al momento del consumo, la marijuana è anche nota per influenzare la coordinazione e la capacità di giudizio. Questo può potenzialmente causare lesioni e incidenti. Se usata da adolescenti con un cervello in via di sviluppo, la droga potrebbe compromettere le loro funzioni mentali e il quoziente d’intelligenza (QI).