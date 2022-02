TaTaTu e CHILI lanciano i TTU Coin per i clienti

Premi per guardare film e serie: siglata la partnership tra CHILI e TaTaTu che permetterà a tutti gli utenti della piattaforma di streaming video di accumulare TTU Coin

TaTaTu e CHILI hanno siglato una collaborazione che permetterà a tutti gli utenti della piattaforma di streaming video di accumulare TTU Coin grazie alla visualizzazione dei contenuti multimediali, per poi spenderli sull’e-commerce del social o partecipare ad aste speciali con in palio esperienze o attività esclusive.

Nata dall’idea del produttore cinematografico e imprenditore Andrea Iervolino, TaTaTu è una piattaforma social che mette al centro gli utenti, premiandoli attraverso le azioni che svolgono durante il tempo che sono connessi. Grazie alle interazioni come like, commenti o semplici visualizzazioni possono accumulare dei TTU Coin in un portafoglio virtuale ed utilizzarli come preferiscono.

Non solo premi fisici, ma anche esperienze con vip e celebrità del mondo del cinema, come quelle già realizzate con star del calibro di Johnny Depp con una cena di gala, oppure con la vendita di un autografo di Morgan Freeman battuto all’asta per 106,001 TTU Coin. Inoltre, gli utenti possono donare i loro TTU Coin ad altri utenti.

“Vogliamo dare valore al tempo che le persone impiegano sul social – afferma Andrea Iervolino, CEO e fondatore di TaTaTu. Il nostro obiettivo è quello di mettere al centro l’utente. Siamo molto contenti di questa partnership con un player così importante e conosciuto come CHILI, che ha sposato fin da subito la nostra idea e, con entusiasmo, ha deciso di mettere a disposizione i propri contenuti per poter guadagnare TTU Coin.”

La sinergia con CHILI, azienda operante nella distribuzione via internet di film e di serie TV fondata a Milano nel giugno del 2012, è volta ad allargare il bacino d’utenza di entrambe le piattaforme e si tratta del primo caso di “third party rewards”: TaTaTu avrà così accesso ad oltre 5 milioni di iscritti a CHILI che verranno premiati da TaTaTu per tutto il tempo che navigheranno sulla piattaforma.

“Siamo molto contenti di questa partnership che ci consente di innovare la proposizione ingaggiando i nostri utenti anche tramite un sistema che valorizza il tempo speso sulla piattaforma CHILI e di differenziarci da altre piattaforme di video streaming” afferma Giorgio Tacchia, CEO e fondatore di CHILI.

TaTaTu nasce con il preciso intento di premiare chiunque con dei coin che possono essere accumulati sin dal momento dell’iscrizione e, soprattutto, in ogni attività che viene svolta all’interno del social. Il fine ultimo è quello di creare un modello di business equo, dentro quella che viene definita “sharing economy del data”, che riporta l’attenzione su chi usufruisce del servizio e ricompensa gli utenti del loro tempo investito: un sistema il cui scopo è riportare equità dividendo i guadagni ottenuti dai social media grazie agli utenti con quest’ultimi.