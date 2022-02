Sanofi sigla un accordo con Exscientia

Sanofi ha siglato un accordo di collaborazione con Exscientia per sfruttare la piattaforma di intelligenza artificiale di quest’ultima e sviluppare fino a 15 terapie oncologiche e immunologiche.

Exscientia, che ha uffici a Miami, Dundee, Oxford e Osaka, ha avanzato le sue capacità di IA dopo l’acquisizione nel giugno 2021 di Allcyte, una società di medicina di precisione con sede in Australia che utilizza IA nella ricerca sul cancro,. La piattaforma di Allcyte è stata convalidata su diversi tipi di tumori ematologici e solidi e in tessuti non cancerosi.

Le due aziende hanno già collaborato in diversi progetti dal 2016 e dal 2019, quando Sanofi ha ottenuto la licenza per il candidato bispecifico di Exscientia per le piccole molecole, che può colpire due obiettivi unici per l’immunologia e l’infiammazione.

Secondo i termini di quest’ultimo accordo, le aziende lavoreranno alla creazione di candidati al trattamento di piccole molecole utilizzando la piattaforma di medicina personalizzata guidata dall’intelligenza artificiale di Exscientia, che contiene campioni di pazienti reali. I ricercatori possono includere dati clinicamente rilevanti quando decidono su nuovi candidati di medicina integrando campioni primari di tessuto umano nelle prime attività di scoperta di target e farmaci.

Exscientia condurrà la progettazione di farmaci a base di piccole molecole e le attività di ottimizzazione fino alla scelta del candidato, mentre Sanofi gestirà lo sviluppo preclinico e clinico, la produzione e la commercializzazione. L’azienda è la prima a far progredire le piccole molecole progettate dall’IA in ambito clinico e attualmente ha tre farmaci in studi clinici umani di fase I.

“La collaborazione di Sanofi con Exscientia mira a trasformare il nostro modo di scoprire e sviluppare nuovi farmaci a base di piccole molecole per il cancro e le malattie immunomediate. L’applicazione di sofisticati metodi di IA e di apprendimento automatico non solo accorcerà i tempi di scoperta dei farmaci, ma aiuterà anche a progettare farmaci di qualità superiore e più mirati per i pazienti”, ha detto Frank Nestle, il capo globale della ricerca e chief scientific officer di Sanofi, in una dichiarazione.

Exscientia riceverà 100 milioni di dollari in contanti in anticipo e può aspettarsi fino a 5,2 miliardi di dollari in pietre miliari nel corso dell’accordo. Inoltre, se Sanofi commercializza un farmaco da questa collaborazione, Exscientia avrà diritto a ricevere royalties a più livelli di high-single-digits a mid-teens dalle vendite. L’azienda avrà anche la possibilità di co-investire e aumentare la sua quota di royalty fino al 21%.

“La nostra collaborazione ampliata con Sanofi utilizzerà l’ampiezza della nostra piattaforma per testare i candidati farmaci progettati dall’intelligenza artificiale contro i modelli di tessuto dei pazienti, fornendo potenzialmente un’accuratezza molto migliore rispetto agli approcci convenzionali come i modelli di topo. Quando si considera il cambiamento che questo rappresenta – testare i candidati contro i tessuti umani reali anni prima di una sperimentazione clinica – è trasformativo”, ha notato Andrew Hopkins, DPhil, il fondatore e CEO di Exscientia, nello stesso comunicato stampa.