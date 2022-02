Ilaria Sambucci sarà coreografa e danzatrice di “Cristian Music Festival”

Sarà Ilaria Sambucci la coreografa di “Cristian Music Festival al Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo” che si terrà il 3, 4 e 5 febbraio

Sarà Ilaria Sambucci la coreografa e danzatrice di “Cristian Music Festival al Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo” che si terrà il 3, 4 e 5 febbraio all’Auditorium di Villa Santa Clotinde a Sanremo.

Il festival ideato dal cantautore Fabrizio Venturi con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo si svolgerà negli stessi giorni in cui si realizza il Festival della canzone italiana di Sanremo.

“Cristian Music Festival al Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo” si prefigge l’obiettivo di diffondere e far conoscere in Italia la canzone di ispirazione cristiana, genere musicale poco conosciuto nella nostra Penisola.

Radio Vaticana – Vatican News sarà il Media Ufficiale del Festival.

Tra gli ospiti: Giuseppe Cionfoli, Debora Vezzani, Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Diolovuole Band, Don Lino – Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta, Don Beppe – D-Beppe e il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Il Festival si avvarrà del contributo del produttore discografico Gianni Testa in veste di presidente di giuria

Ilaria Sambucci avrà il ruolo di coreografa e danzatrice. L’artista partenopea, ballerina, attrice e giornalista televisiva, dopo aver danzato nel prestigioso corpo di ballo della 71esima edizione del Festival di Sanremo a fianco di Amadeus e Fiorello, ritorna nella “città dei fiori”.

“Ho avuto il piacere di ricevere una telefonata dal direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo Fabrizio Venturi che mi ha proposto di partecipare in qualità di coreografa e danzatrice. Ho subito deciso di accettare, non c’è nulla di più bello per un artista cristiano di poter evangelizzare attraverso la propria arte. Durante la kermesse musicale interpreterò tre brani di Lode al Signore oltre a danzare sulle note della sigla del festival composta dallo stesso Venturi” dichiara Ilaria Sambucci.

La kermesse musicale sarà anche un occasione di rilancio del settore dello spettacolo, colpito profondamente dalla pandemia da Covid – 19.

“Il Covid ha messo a dura prova il mondo dell’arte e dello spettacolo. Sicuramente quest’occasione rappresenta una grande opportunità di rilancio per tutti gli artisti che promuovono la musica italiana. Non a caso si terrà a Sanremo, la città della musica” afferma Ilaria Sambucci che ben conosce il settore in quanto direttrice e fondatrice dal 2017 al 2020 de “ “Lo Schiaccianoci: Scuola di Danza e Teatro”. Oggi ricopre il ruolo di conduttrice televisiva del “Vg21”, telegiornale dell’emittente televisiva “Canale 21”.

La fede ricopre un ruolo un ruolo fondamentale nella vita dell’artista ed è tra le motivazioni che l’hanno spinta a ricoprire il ruolo di danzatrice e coreografa della kermesse musicale.

“La preghiera è sempre stata una costante nella mia vita e oggi più che mai ne è il motore. Sant’ Agostino afferma che chi canta prega due volte e allora ben venga il canto sacro come strumento per elevare l’anima a Dio.”

