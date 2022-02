Diabete: negli Usa aggiornati gli Standards of Care

Diabete: dallo screening alle raccomandazioni per la terapia di prima linea, l’American Diabetes Association aggiorna gli Standards of Care

Le raccomandazioni per la terapia di prima linea e le comorbidità, lo screening del diabete negli adulti e il test del diabete gestazionale sono tra i cambiamenti nei nuovi Standards of Care pubblicati a inizio gennaio 2022 dall’American Diabetes Association (ADA) sulla rivista Diabetes Care.

Gli Standards of Care forniscono le ultime raccomandazioni basate sull’evidenza per il trattamento del diabete di tipo 1, di tipo 2 e gestazionale, le strategie per prevenire o ritardare il diabete di tipo 2 e gli approcci terapeutici per ridurre le complicanze, ridurre i rischi cardiovascolare e renale e migliorare gli esiti di salute.

Il comitato per la pratica professionale dell’ADA stabilisce e rivede gli standard ogni anno e tiene aggiornata in tempo reale la versione online sulla scorta delle nuove evidenze e delle modifiche normative. Il comitato è composto da un team multidisciplinare di 16 massimi esperti nel campo del diabete e comprende medici, specialisti della cura e dell’educazione del diabete, dietologi e professionisti con esperienza in endocrinologia pediatrica e adulta, epidemiologia, salute pubblica, ricerca sui lipidi, ipertensione, pianificazione preconcezionale e cura della gravidanza.

«Riconosciamo che gli operatori sanitari di tutto il mondo guardano ai nostri Standards of Care per le ultime novità su come la ricerca può avere un impatto sull’assistenza e siamo entusiasti di fornire questa preziosa risorsa» ha affermato Robert Gabbay, responsabile scientifico e medico dell’ADA. «Le evidenze a supporto della prevenzione e del trattamento del diabete e delle sue complicanze sono in continua evoluzione ed è fondamentale che facciamo del nostro meglio per tenere informata la classe medica sulle migliori pratiche e sui progressi medici in questo campo».

Terapia di prima linea e comorbidità

Gli Standards of Care 2022 si concentrano in modo più personalizzato sulla terapia di prima linea per gli adulti con diabete di tipo 2, la cui scelta dovrebbe dipendere dalle comorbidità del paziente e considerare altri fattori, come i costi, l’accesso alle cure e le esigenze di gestione della malattia, che giocano un ruolo importante.

«Anche se la metformina è generalmente la terapia di prima linea, i pazienti possono essere sottoposti ad altri trattamenti tenendo conto delle eventuali patologie concomitanti, anche senza metformina» ha dichiarato Gabbay. «Se un paziente ha una malattia cardiovascolare aterosclerotica ed è ad alto rischio, se soffre di insufficienza cardiaca o ha una malattia renale cronica, abbiamo incluso raccomandazioni specifiche per la terapia».

Gli aggiornamenti interessano anche le terapie di prima linea per ridurre al minimo l’ipoglicemia e l’aumento di peso.

Riduzione delle soglie di screening per gli adulti sani

La riduzione delle soglie ha ampliato il numero di adulti che dovrebbero essere sottoposti a screening per diabete e prediabete. I nuovi standard raccomandano lo screening degli adulti di età pari o superiore a 18 anni con sovrappeso o obesità e altri fattori di rischio. Inoltre raccomandano che tutti gli adulti dovrebbero essere sottoposti a screening per prediabete e diabete a partire dall’età di 35 anni. Se i test sono normali, lo screening deve essere ripetuto a intervalli di almeno 3 anni. Le raccomandazioni aggiornate inoltre escludono i test Point-Of-Care (POCT, analisi diagnostiche svolte vicino al paziente o nel luogo nel quale viene fornita l’assistenza sanitaria) per la diagnosi del diabete.

Screening del diabete gestazionale

Le nuove linee guida si concentrano anche maggiormente sullo screening del diabete per le donne che stanno pianificando una gravidanza o sono nelle prime fasi della gestazione. Nella fase prima del concepimento le donne dovrebbero essere sottoposte a screening per il diabete se presentano fattori di rischio. I medici dovrebbero anche considerare lo screening per il diabete non diagnosticato prima del concepimento in tutte le donne che pianificano una gravidanza.

Allo stesso modo, le donne in gravidanza con fattori di rischio dovrebbero essere sottoposte a screening prima delle 15 settimane. Tutte le donne con diabete non diagnosticato dovrebbero essere sottoposte a screening alla prima visita prenatale.

Tecnologie per il diabete e dispositivi medici

La sezione aggiornata delle tecnologie per il diabete si è concentrata sulla personalizzazione delle raccomandazioni e dell’utilizzo dei dispositivi. I diabetici dovrebbero essere dotati di dispositivi di monitoraggio della glicemia come indicato dalle circostanze, dalle preferenze del paziente e dalle esigenze di trattamento. Chi utilizza dispositivi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) deve poterne avere costantemente accesso.

Le raccomandazioni aggiornate hanno considerato i sistemi CGM in tempo reale e quelli con scansioni a intermittenza con diversi livelli di evidenza.

«Questi dispositivi dovrebbero essere offerti a tutti gli adulti con diabete che stanno facendo iniezioni di insulina multidose o un’infusione continua di insulina sottocutanea» ha sottolineato Gabbay. «Abbiamo aggiornato le raccomandazioni per includere anche quelle sull’insulina basale».

Il monitoraggio continuo del glucosio dovrebbe essere offerto ai giovani con diabete di tipo 1 che si sottopongono a iniezioni multiple giornaliere o all’infusione continua di insulina sottocutanea. Un altro cambiamento riguarda la preferenza delle penne per insulina rispetto alle siringhe per la gran parte dei diabetici. Le siringhe possono essere utilizzate tenendo conto delle preferenze del paziente o dell’operatore sanitario, del tipo di insulina, del costo e della capacità di autogestione della terapia.

Altri cambiamenti negli Standards of Care includono maggiori informazioni sulla gestione della steatosi epatica non alcolica e della steatoepatite non alcolica con diabete, il ruolo della matematica sanitaria nella prevenzione e gestione del diabete, il deterioramento cognitivo e i nuovi aggiornamenti legati al Covid-19.

