Delia Duran vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, Delia Duran vuole abbandonare la casa: la modella lo ha confessato, dopo la puntata, con Manila Nazzaro

Delia Duran ha ufficialmente lasciato Alex Belli in diretta tv, durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso. L’ex moglie dell’attore, però, ha confessato a Manila Nazzaro di voler abbandonare la Casa più spiata d’Italia come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

“Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima. Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. Stare qui è stato un regalo e mi basta così. Devo andare, ma voglio che tu o Davide arriviate in finale. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama persone dello stesso sesso“, ha confessato la Duran.

Subito la replica di Manila: “Devi restare qui e devi essere orgogliosa della donna che sei. Ti hanno voluta qui dentro. Mi devi promettere che ti prenderei dei giorni per pensarci. E non dire a nessuno che vuoi uscire, perché poi sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil! Direi che è un segnale chiaro e devi rimanere. Venerdì non c’è nemmeno la puntata, quindi prenditi ancora tempo per riflettere. Tu sei una bella persona, complicata come tutte le donne, ma sei splendida. Ti dico anche che sto tenendo da parte l’anello tuo e di Alex con tanto amore e rispetto, lo rivuoi? Io con te ho vinto! La mia vera storia l’ho raccontata solo a te e a Francesca (Cipriani, ndr). Questo perché la meritavi e non mi pento. A Sole ho voluto bene, ma purtroppo ha dei modi di comportarsi che non posso più condividere e poi ha messo un muro anche con te. Lei mi ha offesa e presa in giro”.