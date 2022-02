Il film “1945” in prima serata su Rai 5: la trama

In prima serata su Rai 5 il film “1945” di Ferenc Török, tratto dal racconto “Homecoming” di Gábor T. Szántó: ecco la trama

In un afoso giorno di agosto del 1945, mentre gli abitanti di un villaggio ungherese si preparano per il matrimonio del figlio del vicario, un treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi, uno giovane e l’altro più anziano. Sotto lo sguardo vigile delle truppe sovietiche, i due scaricano dal convoglio due casse misteriose e si avviano verso il paese. Il precario equilibrio che la guerra appena terminata ha lasciato sembra ora minacciato dall’arrivo dei due ebrei. In tutta la comunità si diffondono rapidamente la paura e il sospetto che i tradimenti, le omissioni e i furti, commessi e sepolti durante gli anni di conflitto, possano tornare a galla. E’ la storia raccontata dal film di Ferenc Török, tratto dal racconto “Homecoming” di Gábor T. Szántó, “1945”, in onda martedì 1° febbraio alle 21.15 su Rai5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Il film – interpretato da Péter Rudolf, Eszter Nagy-Kalozy, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki – è stato presentato al 67° Festival di Berlino (2017) nella sezione “Panorama”.