Covid: Pfizer vuole vaccinare anche i bambini sotto ai 5 anni

Pfizer chiederà l’uso del vaccino Covid sui bambini sotto i 5 anni: si rivolgerà all’ente regolatore americano per l’autorizzazione all’utilizzo nei piccoli dai 6 mesi

La casa farmaceutica statunitense Pfizer e BioNTech sarebbero pronte a chiedere già oggi all’ente regolatore americano, la Food and Drug Administration (Fda), l’autorizzazione per l’utilizzo in emergenza del proprio vaccino anti Covid-19 per i bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni. La notizia, spiega la Dire (www.dire.it), viene riportata dai media statunitensi.

