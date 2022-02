“Codice Genesi” con Denzel Washington su Rai 4: la trama

Denzel Washington protagonista di “Codice Genesi”, il film in onda in prima serata su Rai 4. Nel cast anche Gary Oldman e Mila Kunis

Martedì 1° febbraio alle 21.20, inizia su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) un ciclo di film che accompagnerà le prime serate di tutta la settimana, dal titolo Action Heroes, che proporrà i titoli cult di genere action che hanno per protagonisti i più amati attori hollywoodiani che si sono contraddistinti per i ruoli d’azione. Si comincia con “Codice Genesi”, un imperdibile action-thriller di ambientazione post-apocalittica che ha per protagonista la star Denzel Washington.

Trent’anni dopo l’ultima guerra che ha decimato l’umanità e reso inospitale l’America, il guerriero Eli viaggia da solo custodendo un prezioso segreto. A lui si unisce Solara, la figlia ribelle di Carneige, despota di una delle poche città rimaste in piedi e intenzionato ad impossessarsi a qualunque costo del segreto di Eli.

Diretto dai talentuosi fratelli Albert e Allen Hughes, il film si contraddistingue per un impianto action/fantascientifico molto originale che unisce le tipiche suggestioni del filone post-apocalittico con scenari e personaggi che ricordano il genere western. Nel cast ci sono anche Gary Oldman e Mila Kunis.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland”che incontra il giornalista e blogger Leonardo Bianchi per svelare tutti i segreti sulle nuove teorie complottistiche. Spazio anche all’antologia a fumetti noir Cuore nero degli autori Philippe Paringaux e Jacques De Loustal e, per finire, Luca Raffaelli racconta gli anni ruggenti di Frigidaire.