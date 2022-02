Alex Guerrieri canta “Dimmi che è uno scherzo”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “DIMMI CHE E’ UNO SCHERZO”, nuovo singolo di ALEX GUERRIERI

Non soltanto una canzone, ma anche una commovente lettera d’amore: con un testo struggente e delicato, ALEX GUERRIERI pubblica “DIMMI CHE E’ UNO SCHERZO”, brano scritto e dedicato alla sorella dell’artista, venuta a mancare prematuramente, e anche ad una sua carissima amica.

«“Dimmi che è uno scherzo”: proprio quello che ho pensato quando arrivò quella maledetta chiamata dall’ospedale – racconta Alex Guerrieri – Mia sorella non c’era più. Se n’era andata e, con lei, anche una parte di me. A distanza di tempo, ho sentito il bisogno di dirle quanto ancora oggi mi manchi e quanto le voglia bene. Questo brano è interamente dedicato a lei, ma anche ad una mia carissima amica che, spero, vivrà per sempre in questa canzone».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Andrea Gnizio Outiszone, è una perfetta trasposizione visiva della storia autobiografica narrata da Alex Guerrieri nella canzone: quella di un fratello che si ritrova a ripercorrere con la memoria gli spaccati di vita, i sorrisi e i momenti spensierati condivisi con la sorella scomparsa.

Biografia

Alex Guerrieri nasce a Biella. Si trasferisce a Torino con l’intento di trovare la sua dimensione nel mondo della musica. Nel 1995 l’incontro con Marco Masini che gli propone di partecipare al videoclip “Principessa”, intanto Alex si muove cantando in una band pop rock, anche se per un breve periodo, forse anche dato dal fatto che in Alex vive un’anima da cantante solista. Intraprende quindi il suo percorso personale. Nel 2017 conosce Luca Vicini dei Subsonica e nel suo studio produce “BELLI E DANNATI”, il suo primo album che viene pubblicato nel settembre dello stesso anno. A cavallo tra il 2017 e il 2018 partecipa a Sanremo Rock Festival con due canzoni in gara, “VIVI LA VITA” e “LA VOCE” esibendosi al Teatro Ariston. Aprile 2019 “VIENI CON ME”, brano che mantiene nella sua essenza oltre all’energia rock anche la facilità e l’immediatezza nell’ascolto sia per melodia che per musicalità del testo. Alex non si ferma, ha già in cantiere altri singoli, che faranno parte del nuovo album. A settembre 2019 prepara “TAGLIO LA CORDA”, brano autobiografico dedicato al padre scomparso anni prima, scritto da Stefano Paviani e Filadelfo Castro. È gennaio 2020 un Alex Guerrieri diverso da quello del passato, più carico e pieno di energia si racconta nel nuovo singolo “L’ AMORE ESISTE”. Dopo aver rimandato, causa pandemia, l’uscita di nuovi brani, a marzo 2021 è uscito “DIMMI CHE C’È” il singolo con cui ha fatto ripartire tutto il suo progetto musicale. Per l’estate 2021 pubblica il 22 giugno “SEX ON THE BEACH”. E’ dicembre 2021 quando è tutto pronto per uscire con il nuovo brano “DIMMI CHE E’ UNO SCHERZO”, brano autobiografico dedicato alla sorella Loredana scomparsa tempo fa, e ad un’amica anch’essa scomparsa che rivive dentro questo bellissimo è toccante brano Superfluo aggiungere altro, basta ascoltare le dolci e struggenti note.