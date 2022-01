Scommesse Sanremo: Mahmood e Blanco insidiano Elisa

Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sfidano Elisa, Emma a caccia del bis. Ecco le quote e i favoriti per la nuova edizione del Festival

Vecchia guardia contro nuove generazioni, talent versus fenomeni virali: è una sfida nella sfida quella che si apre domani sera con la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Gli esperti di Stanleybet.it prevedono una lotta serrata per il primo posto: Elisa, che torna a Sanremo per la prima volta dopo il lontano successo del 2001 e presenta il pezzo “O forse sei tu”, è data a 4,50, ma dovrà vedersela, a pari quota, con l’inedita coppia formata da Mahmood, che ha vinto Sanremo nel 2019, e Blanco, con il loro “Brividi”.

Dopo la vittoria nel 2012, anche Emma è a caccia del bis a quota 8,00, seguita da La Rappresentante di lista a 9,00 e da una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, a 10.

Chi non teme la gara ma è pronto a salire sul palco per regalare una delle sue performance migliori è senza dubbio Achille Lauro a quota 12, come Irama e Rkomi.

Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15.

Doppia cifra anche per Fabrizio Moro (18), Michele Bravi e Noemi (entrambi a 20), Ditonellapiaga feat Rettore (25), Gianni Morandi e Aka7even (anche per loro stessa quota, a 28).

Nella parte più bassa della classifica di Stanleybet.it troviamo Le Vibrazioni e Giovani Truppi a 33, seguiti da Ana Mena e Highsnob e Hu a 40. In coda a sorpresa Giusy Ferreri, il cui successo pagherebbe 50 volte la posta. Chiude la classifica Iva Zanicchi, a 75.

In quota anche lo share della prima serata

Dopo la vittoria dello scorso anno, i Maneskin tornano sul palco di Sanremo come superospiti della prima serata della 72esima edizione: tutto quello che toccano diventa oro ma per i bookmaker il loro ritorno a Sanremo non basterà a far impennare gli ascolti. Per gli analisti, riporta Agipronews, superare il 49,5% di share vale 2 volte la scommessa su Sisal, restare sotto è la possibilità più probabile a 1,72 (lo scorso anno lo share della prima serata raggiunse il 46,4%).