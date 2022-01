Rihanna è incinta: primo figlio con A$AP Rocky

Rihanna è incinta: la popstar è in attesa del primo figlio da A$AP Rocky. A New York, l’artista in giro con pancione in bella vista

Rihanna aspetta un bambino. La popstar è incinta del suo primo figlio con A$AP Rocky. La conferma arriva da alcune foto scattate alla coppia in giro per New York lo scorso weekend. Mano nella mano, grandi sorrisi e pancione in bella vista per l’artista di “Russian roulette”, che – per l’occasione – ha indossato un piumino rosa shocking con bottoni dorati. Sfida il freddo newyorkese Riri e impone tendenze anche in gravidanza, splendente più che mai con la sua chioma lasciata al naturale.

Amici dal 2013, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Rihanna e A$AP Rocky fanno ormai coppia fissa dal 2020. Lo scorso anno, il rapper ha GQ ha detto della collega: “È l’amore della mia vita. È quella giusta. Quando lo sai lo sai”. Ora i due mettono su famiglia e i fan non possono che gioire.