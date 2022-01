Ed Sheeran fa costruire la sua tomba in una mega villa

Ed Sheeran fa costruire la sua tomba: sarà seppellito nella sua mega villa. In costruzione nel Suffolk la cripta per il riposo eterno del cantautore

Non è mai troppo presto. Avrà pensato questo Ed Sheeran prima di dare il via a uno dei progetti più insoliti della sua vita. Non si tratta di un disco questa volta ma di una tomba. A soli 30 anni, infatti, il cantautore si è fatto costruire la “casa di riposo eterno” all’interno della suo mega complesso nel Suffolk.

Un vero e proprio villaggio denominato Sheeranville, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), e composto da cinque ville, una piscina, un orto, uno spazio per l’allevamento di capre e pecore, un campo da calcio, un pub, una capanna a due piani su un albero e ora anche una cappella privata.

Diventerà un luogo per ‘’la preghiera, il ritiro spirituale e la celebrazione di momenti importanti’’. All’interno della cappella di forma ovoidale una piccola cripta, adatta a contenere fino a due feretri. Sorgerà in fondo al giardino di proprietà dell’artista. I lavori sono già in corso.