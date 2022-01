Anche MTV Germany trasmette Luca Maris

Su MTV Germany l’esibizione canora di Luca Maris con “È stupendo”, prodotto dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni

Da alcuni giorni MTV Germany trasmette l’esibizione canora di Luca Maris con “È stupendo”, prodotto dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni dell’artista, che ha anche scritto il brano con un giusto equilibrio tra il passato, il presente e il futuro del suo viaggio musicale.

Reduce dal successo riscosso con “Luna e sole” insieme a Tony Esposito (al Tamborder), vendendo oltre 35.000 copie tra i download e lo streaming tra Italia ed estero, Luca Maris in questi ultimi mesi è approdato con alcuni inediti del suo repertorio dapprima su MTV USA, poi su MTV Switzerland e su MTV Spain, diventando di fatto il primo artista musicale italiano a essere trasmesso da diversi MTV.

«Ringrazio chi mi sostiene e chi mi supporta – ha dichiarato l’artista. Questi riconoscimenti per me hanno un grande valore. Grazie anche a MTV, la mia musica è presente in alcuni paesi, al di là dei numeri, sono stati tre anni intensi».

In effetti, il 2019, 2020 e 2021 hanno portato soddisfazioni all’artista, che ripercorriamo ricordando alcune tra le tappe più salienti:

Gennaio 2019 – “Luna e sole” raggiunge il secondo posto della classifica Top 10 Hit in Chart Billboard USA, Categoria World Music.

Febbraio 2019 – “Luna e sole” raggiunge il primo posto della classifica Generale d’iTunes Italia.

Dicembre 2019 – Partecipa in gara al Festival di Napoli 2019 con “Luntano senza e te”.

Febbraio 2020 – Si esibisce come ospite al Premio Lucio Dalla a Sanremo 2020.

Ottobre 2020 – Viene nominato Ambasciatore e Coach del MISFF71 Montecatini International Short Film Festival.

Ottobre 2020 – Viene annoverato tra le Celebrità Internazionali che vivono in Canton Ticino in Svizzera Italiana.

Aprile 2020 – Esce il singolo “Messaggio perfetto” ed entra nella classifica di Radio Airplay Italia.

Marzo 2021 – MTV USA trasmette “Luntano senza e te” (in napoletano).

Aprile 2021 – Viene nominato Direttore Artistico di Premio Lucio Dalla 2021.

Ottobre 2021 – MTV Switzerland trasmette “Messaggio perfetto”.

Novembre 2021 – MTV Spain trasmette “Si estas tu” (in spagnolo).

Gennaio 2022 – MTV Germany trasmette “È stupendo”.

Luca Maris di certo non si fermerà qui e gli facciamo un in bocca al lupo affinché porti la cultura e la bellezza della musica napoletana e italiana in giro per il mondo.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wecDUiGwTz0