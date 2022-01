Su Rai Storia il film “Queimada”: ecco la trama

Per il ciclo “Binario Cinema” in prima serata su Rai Storia arriva “Queimada”: la trama del film di Gillo Pontecorvo con Marlon Brando

Una lucida denuncia del colonialismo e dei suoi effetti: la firma Gillo Pontecorvo – accompagnato dalla colonna sonora di Ennio Morricone – nel film “Queimada”, in onda domenica 30 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Tra gli interpreti del film, che vinse il David di Donatello 1970 per la regia, Marlon Brando, Evaristo Márquez e Renato Salvatori. Protagonista è sir William Walker, inviato a Queimada, un’immaginaria isola delle Antille, colonia portoghese, per sostenere la rivolta della popolazione locale contro la schiavitù. Riuscirà nell’intento, con l’aiuto di José, alla guida dei ribelli che diventerà suo amico. Ma, anni dopo, Walker dovrà tornare sull’isola, con un compito diametralmente opposto a quello iniziale.