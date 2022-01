Gionnyscandal rinvia le date di febbraio 2022

Gionnyscandal rinvia le date dei concerti di febbraio 2022 a Milano e Torino: sono state riprogrammate a maggio. Le info per i biglietti

A causa delle restrizioni vigenti per gli spettacoli dal vivo, i concerti di GionnyScandal previsti per il 10 e l’11 febbraio a Milano e Torino sono rimandati a maggio 2022, all’annuncio si aggiunge il cambio di venue per l’appuntamento di Milano, che si sposta ai Magazzini Generali.

L’idolo di moltissimi giovani amanti del rap sarà mercoledì 11 maggio all’Hiroshima Mon Amour di Torino e giovedì 12 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date, i biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, mentre le disponibilità per i VIP Pack sono terminate.

Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come Solo Te E Me, Per Sempre, Sei Così Bella, Ti Amo Ti Odio e Disastro per citarne alcuni. Durante la sua lunga carriera discografica è riuscito a dare prova di ciò che è veramente: un artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

Dopo la pubblicazione nel maggio 2021 dell’album ANTI, GionnyScandal ha poi proseguito nel corso dello stesso anno con i singoli F*CK YOU e Come noi nessuno mai. L’idolo dei più giovani amanti del rap e del pop punk ha poi inaugurato il 2022 con il singolo Sei parte di me, che lo ha visto duettare con la giovane artista Claudia Ciccateri. Il brano parla dell’importanza del ruolo di alcune persone nella nostra vita, che spesso tendiamo a dare per scontate fino a quando non rischiamo di perderle.

https://www.instagram.com/gionnyscandalreal/