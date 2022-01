Torna Gaetáno: “Colibrì” è il nuovo singolo

Gaetáno torna sulla scena musicale con “Colibrì”: il nuovo singolo è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

“Colibrì” è il nuovo singolo di Gaetáno, disponibile in radio e nei digital store. Il brano – scritto dallo stesso artista, prodotto da Rico e distribuito Artist First – è nato a Bologna, in un periodo molto particolare in cui il cantante scriveva tanto ma non aveva ben chiara la direzione che stava prendendo musicalmente.

“Mi ero da poco trasferito a Bologna – dichiarato Gaetano – e la città mi stava dando un sacco di input che per un ragazzo di provincia non erano chiari. Ricordo perfettamente la sera che ho scritto Colibrì, ricordo che ho pensato che avrei voluto scrivere quello che a parole molto spesso non riesco a dire a chi voglio bene (ma anche a me stesso) insomma questo brano è nato con lo scopo di dare una pacca sulla spalla all’ascoltatore”.

Gaetano Romanelli in arte Gaetáno nasce artisticamente nel 2013 nella provincia di Salerno. Si approccia alla musica spinto dalla forte passione per il rap e dalla consapevolezza che fare musica sia il suo grande talento.

Esordisce con un EP e poi con un mixtape che gli permettono di conseguire un’esperienza in studio, ma soprattutto lo portano a suonare live in molti festival e open act tra Salerno e Napoli.

Si trasferisce a Bologna dove approccia la musica in modo più consapevole, quindi non più rap inteso come genere musicale, ma inizia a mettere tutto se stesso in musica senza pensare ai generi musicali, consapevole che quello che vuole esprimere non può essere limitato da un genere.