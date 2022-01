Sclerosi multipla: “Il futuro sei tu” è la campagna di AISM

Sclerosi multipla, in corso la campagna AISM “Il futuro sei tu”. Obiettivo dell’iniziativa: fare cultura sull’importanza dei lasciti solidali

“Il futuro sei tu”. Parte la nuova campagna di informazione per fare cultura sull’importanza dei lasciti solidali al fine di garantire il sostegno a tutte le persone che in Italia lottano quotidianamente contro la sclerosi multipla. “Il mio presente è la sclerosi multipla, il mio futuro sei tu. Con un lascito ad AISM tu sarai quella cura che ancora non c’è”. È il messaggio della campagna che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, in ogni cittadino, sull’importanza di fare testamento e di poter decidere di contribuire a migliorare il futuro di molte persone con sclerosi multipla e dei loro familiari, affidando il proprio impegno a una semplice volontà mediante un lascito solidale.

Il volto è quello di Caterina, giovane donna colpita da una forma aggressiva di sclerosi multipla, quella progressiva, che l’ha portata in pochi anni a non riuscire più a parlare, né a deglutire, né a camminare. “Il mio presente è la sclerosi multipla progressiva. Ma il mio futuro, come quello di tante altre persone come me, è il sogno di riprenderci in mano fino in fondo la nostra vita. E la nostra speranza di futuro è in ogni persona che decide di fare un lascito testamentario per AISM”, dichiara Caterina.

Proprio grazie a un lascito testamentario, Caterina ha ripreso in mano la propria vita. Dopo un intervento subito tre anni fa, da allora ogni giorno fa riabilitazione a domicilio con il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale del Servizio riabilitazione AISM Liguria a Genova, un centro di eccellenza AISM nato proprio grazie a un lascito solidale. Una riabilitazione che poi ha continuato nella sua città a Bolzano. Da allora la sua situazione è migliorata. Riesce a parlare bene, deglutire bene, è migliorata anche nella mobilità. È tornata a vivere.

Il testamento solidale per un ente no profit è fondamentale perché indica la volontà di lasciare un ricordo di sé, di lasciare parte o tutto il proprio patrimonio a enti che abbiano finalità benefiche. Si tratta di una scelta consapevole e autonoma, che può essere rivista in ogni momento e non lede in alcun modo i diritti dei familiari. Per farlo non è necessario un lascito di grandi dimensioni: basta anche un piccolo gesto per testimoniare la propria solidarietà.

La campagna è on air con una pianificazione su stampa e web e uno spot video in onda sulle principali TV e sui canali satellitari. La campagna sarà diffusa da AISM anche sui social network, con l’hashtag #ILFUTUROSEITU.

La campagna ha il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Per informazioni è possibile visitare il sito di AISM o contattare il numero verde lasciti AISM 800-094464.