Previsioni meteo 29 gennaio 2022: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 gennaio 2022: dopo il rapido passaggio perturbato alta pressione di nuovo in rinforzo sull’Italia

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Centro-Sud dopo il veloce passaggio di una perturbazione che ieri ha portato piogge sparse e nevicate sui rilievi appenninici. Nella giornata di oggi l’anticiclone riprenderà gradualmente la scena, regalando stabilità su tutte le nostre regioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS un nuovo promontorio di alta pressione si estenderà sull’Italia in garantendo condizioni meteo stabili e clima anche piacevole di giorno. Nella giornata di lunedì avremo un nuovo rapido peggioramento: il tempo peggiorerà dall’Emilia Romagna verso il Centro e quindi il basso Tirreno con precipitazioni via via più diffuse, ma deboli. La neve scenderà anche sotto i 1000 metri in serata sui settori appenninici. Rinforzo dei venti in serata.

Intanto per oggi, sabato 29 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e qualche nube al Nord-Est, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse specie su Liguria e coste adriatiche e nebbie in Pianura Padana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse in arrivo su Toscana e Umbria. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio, tempo asciutto anche al pomeriggio con qualche nube bassa nei settori interni. Tempo asciutto anche in serata con nuvolosità bassa.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria giornata di tempo stabile con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, locali addensamenti sui settori interni; in serata nono si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione al Nord e al Sud, in aumento al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.