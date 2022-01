Prendersi cura delle unghie, come proteggerle e mantenerle belle ed in salute

Prendersi cura di sé e del proprio corpo implica diversi aspetti e, in una società come quella attuale, comunica molto di una persona. Non che l’aspetto esteriore debba indurci a dare un giudizio definitivo su chi abbiamo davanti ma certamente ci dà una prima idea.

Capelli, trucco, abiti, insomma l’occhio vuole la sua parte e anche le mani, come il viso, rappresentano una delle parti del corpo sulle quali si butta sempre l’occhio. Avere delle mani e quindi soprattutto delle unghie curate è molto importante, non soltanto a livello estetico ma anche dal punto di vista della salute.

Perché avere delle mani belle significa che esse siano anche in un buono stato. Ricordiamoci che le mani sono tra le parti più esposte del nostro corpo, tutto o quasi passa attraverso gli arti superiori e soprattutto per questo bisogna prendersene cura tenendo alla larga i batteri che possono portare a diverse problematiche.

Le unghie poi, in base al loro stato, ci parlano anche della loro salute. Se sono fragili, spezzate e impiegano tanto tempo a crescere significa che hanno bisogno di un aiuto concreto prima che i danni possano diventare più seri e importanti.

In questi casi come fare e come agire in modo mirato per proteggere e prendersi cura delle unghie? Sicuramente il primo passo parte dall’alimentazione, quella che ci deve dare i nutrienti adeguati per rinforzare le unghie senza dimenticare l’importanza dell’acqua. È essenziale per idratarle e farle stare in salute. Una grossa mano, poi, ce la possono dare gli integratori alimentari che, a base di elementi naturali, riescono a completare i nutrienti necessari al nostro corpo quando l’alimentazione da sola non ce la fa.

Per le unghie deboli e fragili, che tendono a sfaldarsi, si può intervenire con un integratore per capelli e unghie a base di collagene e molte altre vitamine che si occupano naturalmente del benessere di pelle, capelli e unghie. Proprio per questo VitaVi, il brand dedicato all’integrazione alimentare, ha studiato una formula dedicata proprio a sostenere le unghie e farle ritornare in salute.

Tra i prodotti dedicati ai bisogni specifici c’è, infatti, V / Care, l’integratore alimentare specifico per pelle, capelli e unghie che va a lavorare su elasticità, tono, aspetto e salute di questi tre componenti del nostro fisico per renderli forti e dunque anche belli esteticamente. Soprattutto zinco e selenio, presenti in questa formula, contribuiscono al mantenimento di unghie in salute donando loro una bellezza naturale.