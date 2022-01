Jonathan Canini al Teatro Verdi di Pisa con “Cappuccetto Rozzo”

Il 29 Gennaio al Teatro Verdi di Pisa lo spettacoloo “Cappuccetto Rozzo” di Jonathan Canini: le informazioni utili per i biglietti

Classe 1994, Jonathan Canini si è avvicinato al mondo dello spettacolo quasi per gioco, creando il gruppo comico “I Piccioni Spennati” – vincitore del concorso “Valdera’s Got Talent”. Da qui due film autoprodotti, “Oh quanta fila c’era” e “Santa Maria a Monte: un giornalista di troppo”, i cliccatissimi video pubblicati sul web – dove è seguito da oltre 300.000 fan – e gli spettacoli nei teatri.

Inevitabile che a dare una mano abbiano contribuito molto, anzi, moltissimo, il web, e soprattutto i social network. Ma la forza di Jonathan Canini, sin dai primi passi, è stata quella cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Un successo che ha proiettato l’artista di Santa Maria a Monte anche al fuori dei confini del teatro e della comicità: l’abbiamo visto in tv, in una puntata della serie “I delitti del Barlume”. Jonathan confessa che il suo sogno è quello di diventare un attore e regista cinematografico. È grato al suo pubblico per i successi fin ora ottenuti con lo spettacolo CAPPUCCETTO ROZZO. Lo troveremo il 29 Gennaio al Teatro Verdi di Pisa.

Biglietti: https://www.ticketone.it/event/jonathan-canini-in-cappuccetto-rozzo-teatro-verdi-14531887/