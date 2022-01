Fuori il nuovo singolo di Luca Amoroso

Luca Amoroso pubblica “Il mio Dio non c’è”: l’interessante brano del cantautore romano è sulle piattaforme digitali

“Il Mio Dio Non C’è “, è un brano composto in un periodo di smarrimento, nel quale era difficile trovare punti di riferimento. Molte persone , quando riescono, si “aggrappano” ad un Dio nei momenti di difficoltà, Luca Amoroso invece non riusciva a trovarne uno a cui affidarsi.

Un arrangiamento molto essenziale e personale che ci riporta ad un sound di altri tempi in cui chitarra acustica , basso e batteria incorporano un testo dal messaggio diretto .

Dice Luca : ”Mi sentivo spaesato. Da qui il titolo Il Mio Dio Non C’è “.

Luca Amoroso nasce a Roma nel 1997. A soli otto anni inizia a suonare la chitarra, dopo aver imparato gli accordi principali da suo padre. Da quel giorno ha sempre trovato rifugio nella musica, componendo brani originali con accordi peculiari e testi poetici. Inizia a suonare live a nove anni appena compiuti. Passava le giornate a comporre testi e musica e ad inciderli con un piccolo registratore a cassetta. Nel corso degli anni ha imparato a suonare anche la batteria, il pianoforte, il basso e qualsiasi cosa emettesse un suono. La musica è la sua ragione di vita . È lo strumento con il quale cerco di curare le mie ferite e a provare a sanare anche quelle degli altri.