Arredare casa: come posizionare gli oggetti decorativi

Come disporre gli oggetti decorativi in casa: uno dei modi migliori per accessoriare una stanza è attraverso vari raggruppamenti

Progettare la tua casa è nei dettagli. L’aggiunta di oggetti decorativi può renderlo davvero il tuo spazio. Gli oggetti d’arte giusti e altri pezzi decorativi possono legare insieme tutti gli elementi del tuo arredamento. Uno dei modi migliori per accessoriare una stanza è attraverso vari raggruppamenti di oggetti.

Decidere sugli oggetti per una stanza

Scegli solo gli oggetti che ami! Se hai un oggetto prezioso che ti è stato regalato per un compleanno o un anniversario, allora il pezzo potrebbe diventare il fulcro del tuo design. Il metro per misurare il tuo successo nell’integrare oggetti decorativi nel design della tua stanza è l’effetto visivo complessivo.

L’arredamento della tua stanza ha un flusso naturale?

La tua attenzione si sposta nella stanza da un oggetto all’altro?

Ti senti attratto dalla stanza?

I colori, i disegni, gli stili e le trame degli oggetti creano l’atmosfera che desideravi?

Una volta che hai deciso quali pezzi desideri incorporare nel tuo design, crea un piano per utilizzarli nella stanza in modo che diventino una parte naturale del tuo design. Se eviti di usare troppo qualsiasi elemento, ti ritroverai con una stanza davvero ben progettata piena del perfetto equilibrio di oggetti decorativi.

Raggruppamento di oggetti

La regola del tre viene utilizzata nell’interior design per creare interesse, ritmo e profondità. Aiuta a pensarlo come una composizione di elementi creati per attirare la tua attenzione attraverso la stanza. Vedere gli stessi colori, modelli di design e forme in tutta una stanza gli conferisce un design coeso.

Vuoi aggiungere un tipo di simmetria e un punto focale al design della tua stanza. L’uso della regola del tre può aiutarti a raggiungere questo obiettivo quando metti oggetti in casa.

Ci sono alcune cose che devi tenere a mente quando crei il tuo design:

-Mantienilo strano: usa più di tre oggetti, come cinque o sette, ma mantienilo strano per una migliore simmetria. Se usi i gruppi insieme, mantienilo anche dispari, ad esempio tre gruppi o cinque gruppi.

-Requisiti di spazio: non creare un raggruppamento troppo grande per lo spazio (composizione spaziale).

-Usa la composizione progressiva: cambia l’altezza da alta a bassa e le dimensioni da grande a piccola per creare interesse ed equilibrio nei gruppi.

-Non ingombrare: è facile lasciarsi trasportare quando si aggiungono oggetti al proprio arredamento.

-Non aver paura di sperimentare: puoi sempre togliere o aggiungere oggetti finché non ottieni la sensazione giusta per un raggruppamento.

La tecnica della vetrina può funzionare in una stanza come gruppo centrale o può essere ripetuta in tutta la stanza con dimensioni e temi variabili. Puoi raggruppare oggetti che non sono collegati tra loro usando un vassoio o una ciotola per mostrare il raggruppamento e legarlo insieme.

Vasi decorativi

Vari vassoi decorativi possono diventare parte di un espositore e servire allo scopo funzionale di contenere oggetti che si desidera mostrare. Uno dei raggruppamenti di vassoi più comuni sono le candele.

Usa un vassoio a specchio per migliorare la luce tremolante delle varie altezze delle candele per aggiungere atmosfera al tuo gruppo. Le candele possono essere dello stesso colore, colori diversi o disegni decorativi. Mettendoli su un vassoio, fai la dichiarazione di design che vanno insieme.

Si possono utilizzare altri vassoi come legno, bambù, argento, ottone, rame, dipinti a mano e molti altri. Mostra altri oggetti come bottiglie di profumo, composizioni floreali, statuine in ceramica, vasi di cristallo, servizio in argento, ceramiche e vari oggetti d’arte con un vassoio che definisce il gruppo.

Ciotole e Cestini

Come un vassoio, ciotole e cestini possono diventare più di un semplice oggetto; possono diventare il mezzo per mettere in mostra altri oggetti. Ciotole o cestini in legno, cristallo, metallo, tessuto, intreccio o ceramica possono fornire elementi simili o contrastanti agli oggetti che vi riponete. Usa la ciotola come porta caramelle su un tavolino da caffè o come centrotavola per mensole. Una ciotola su un tavolo da pranzo può contenere una composizione floreale.

Altri modi per visualizzare gli oggetti

Puoi evidenziare la collezione di conchiglie per le vacanze della scorsa estate con barattoli e vasi. Altri oggetti decorativi possono essere semplici come perline di vetro. Se hai oggetti rari che necessitano di una protezione aggiuntiva, prova una cupola di vetro. Raggruppa i barattoli, le cupole o i vasi su un vassoio per aggiungere una dimensione al tuo raggruppamento.

Le vetrine e le curiosità sono un modo più formale di esporre gli oggetti. Puoi usare una vetrinetta illuminata o una curiosità per mettere in luce i tesori. Se hai collezioni di valore, potresti voler investire in questo tipo di mobili.