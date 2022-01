A maggio a Rimini l’International Cherry Symposium

A Rimini Expo Center l’International Cherry Symposium: dal 4 al 6 maggio 2022 l’evento organizzato da Macfrut insieme alle Università di Bologna, Modena e Reggio, e delle Marche

Se c’è un frutto che sta diventando sempre più global è la ciliegia. Prodotto simbolo di Macfrut 2022, proprio il Rimini Expo Center ospiterà l’International Cherry Symposium (4-6 maggio) insieme ai massimi esperti mondiali sulle principali innovazioni di prodotto e di processo, importanti manager di aziende internazionali top player del mercato e, “ciliegina” sulla torta, due tour in campo per toccare con mano le principali innovazioni nelle tecniche di produzione e nei processi di selezione e lavorazione delle ciliegie.

Il tutto organizzato da Macfrut insieme alle Università di Bologna, Modena e Reggio, e delle Marche.

Ciliegia, avanzano nuovi Paesi

Ci sono varie chiavi di lettura per spiegare il boom che sta riscontrando la coltivazione del ciliegio a livello mondiale. Un primo aspetto si può dedurre guardando la mutata geografia della cerasicoltura a livello mondiale (vedi tabella su evoluzione superfici, produzioni rese per ettaro nell’ultimo quinquennio: fonte Faostat 2021). Nuovi paesi come Turchia, Cile e Uzbekistan negli ultimi due decenni hanno puntato forte sul ciliegio e stanno raccogliendo i frutti dei loro investimenti, scelte mirate sulle moderne tecnologie di impianto e nel post raccolta e sulle innovazioni varietali. Da paesi emergenti sono divenuti in pochi anni leader nella produzione e commercio delle ciliegie a livello mondiale. E non si parla solo di superfici investite ma di produzioni e rese degli impianti, che crescono costantemente negli anni.

La qualità paga: l’esempio di Vignola

C’è poi un altro aspetto. Riguarda quei territori che tradizionalmente detenevano la leadership del mercato internazionale delle ciliegie e che ancora riescono ad essere competitivi perché hanno investito su politiche di marchio e sull’alta qualità delle ciliegie. Il riferimento è a Spagna e Italia. Nel nostro Paese il case history più emblematico è quello di Vignola, testimonianza di come qualità e innovazione varietale pagano in termini di prezzo (+0,90 euro/kg per le varietà tradizionali, +0,43 euro/kg per la nuove varietà).

Il grafico allegato si riferisce a prezzi prevalenti sul Mercato di Vignola su cinque varietà di ciliegio tradizionali e cinque nuove varietà a marchio IGP e non IGP (Fonte: Mercato di Vignola – NCX Drahorad, 2021).

Varietà tradizionali: BRL = Burlat; SMB = Samba; GRS = Grace Star; FRR = Ferrovia; LPN = Lapins; x = media delle cinque varietà.

Nuove varietà: SA = Sweet Aryana; SL = Sweet Lorenz; SG = Sweet Gabriel; SV = Sweet Valina; SS = Sweet Saretta; x = media delle cinque varietà.

International Cherry Symposium

Di questo e tanto altro si parlerà all’International Cherry Symposium evento internazionale che si compone di tanti appuntamenti: una due giorni di alta formazione a Bertinoro (2 e 3 maggio), il Simposio mondiale sui temi chiave del ciliegio a Macfrut (4 maggio), un evento con i top player del settore sui trend di mercato e visite guidate nelle principali aziende del settore presenti a Macfrut (5 maggio), e un tour tra i principali produttori di ciliegio per toccare con mano le innovazioni di prodotto (6 maggio).

Info: cherrysymposium.com