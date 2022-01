Semifinali Australian Open: Berrettini cade con Nadal

Tennis: agli Australian Open sfuma il sogno della finale per Matteo Berrettini, sconfitto 3-1 da Rafa Nadal. L’altro finalista sarà il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev

Sfuma il sogno della finale agli Australian Open per Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, è stato battuto in semifinale da Rafa Nadal, numero 5 al mondo e 6 del tabellone: nella Rod Laver Arena di Melbourne finisce 3-1 per lo spagnolo che si è imposto 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Per Berrettini, spiega la Dire (www.dire.it), è stata la terza ‘semi’ di uno slam in carriera (Us Open 2019 e Wimbledon 2021 le precedenti), mentre Nadal cercherà ora di conquistare il titolo vinto per l’ultima volta nel 2019 e aspetterà il vincente dell’altra semifinale in programma tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.