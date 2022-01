Quirinale, quinto giorni di votazioni in diretta: mossa del centrodestra

Corsa al Quirinale, strappo del centrodestra che voterà compatto Casellati. La forzatura di Salvini potrebbe avere ripercussioni sul governo Draghi, la diretta

È il giorno dello strappo del centrodestra. Dopo quattro giorni di votazioni ‘in bianco’, la coalizione di Salvini, Meloni e Berlusconi ha deciso di rompere gli indugi e votare uno dei nomi della lista presentata martedì. L’assemblea convocata per questa mattina, spiega la Dire (www.dire.it), ha deciso di votare la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Lo strappo di Salvini potrebbe avere ripercussioni sul Governo. Pd e M5s hanno più volte ribadito che una soluzione non condivisa per il Quirinale avrebbe messo in crisi la maggioranza che sostiene Draghi. Ma potrebbe essere lo stesso premier, come filtrato nei giorni scorsi, a non accettare di proseguire la sua esperienza a Palazzo Chigi in caso di spaccature nella maggioranza.

10.19 – MELONI: CASELLATI? BENE VERIFICA NUMERI IN AULA, CDX SIA COMPATTO

“Bene si verifichino i numeri in Aula e si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto o della scheda bianca”. Giorgia Meloni, presidente Fratelli d’Italia, lo dice alla Camera ai giornalisti che le chiedono della convergenza sul voto a Elisabetta Casellati “Credo che il centrodestra debba dare prova di compattezza”, aggiunge Meloni.

10.11 – TAJANI A FI-UDC: CONVINCETE GRANDI ELETTORI SU CASELLATI

Durante l’assemblea di Fi-Udc Antonio Tajani ha chiesto ai presenti di andare e convincere più grandi elettori possibile per votare Elisabetta Casellati: “Una donna, la seconda carica dello Stato, il nome migliore”.

10.04 – SALVINI PROPONE VERTICE MAGGIORANZA PRIMA DELLE 11

Quirinale, oggi la Lega conferma di volere due votazioni. Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza: ha proposto un vertice entro le 11, a Montecitorio.

10.02 – TAJANI: CENTRODESTRA VOTERA’ CASELLATI

Lungo applauso per Berlusconi all’assemblea dei grandi elettori Fi-Udc alla notizia di un appello di un gruppo di parlamentari azzurri per un suo ritorno in campo. Tajani ha annunciato che centrodestra compatto voterà Casellati.

9.20 – TAJANI: DRAGHI OPZIONE? GOVERNO DEVE ARRIVARE A FINE LEGISLATURA

Mario Draghi potrebbe essere ancora un’opzione? “Noi siamo a sostegno del governo Draghi, a sostegno della presenza di Forza Italia nel governo, siamo convinti che il governo debba andare avanti fino alla fine della legislatura, ma non abbiamo cambiato la nostra posizione politica. Draghi è il presidente del Consiglio che noi sosteniamo, col quale stiamo lavorando benissimo, è giusto che ci sia un confronto anche con lui, noi crediamo che debba esserci alla fine una soluzione che permetta al governo di andare avanti e di avere un Presidente della Repubblica che sia frutto di un consenso il più largo possibile”. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, lo dice arrivando al vertice del centrodestra alla Camera.

9.15 – ROMANO: DESTRA FA CONGRESSO INTERNO SEQUESTRANDO IL PARLAMENTO

“La destra ha deciso di fare il congresso interno nei giorni dell’elezione del Presidente della Repubblica. E lo sta facendo sequestrando il Parlamento e giocando sulla pelle degli italiani. Uno spettacolo di irresponsabilità”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Andrea Romano.