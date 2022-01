Previsioni meteo 28 gennaio 2022: pomeriggio instabile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 gennaio 2022: piogge e neve sui rilievi appenninici del Centro-Sud per un rapido passaggio perturbato

Dopo diversi giorni di bel tempo su tutta l’Italia, condizioni meteo in rapido peggioramento sulle regioni centro-meridionali a causa di una parziale ritirata dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli coperti al Centro-Sud con possibilità di deboli piogge e nevicate sui rilievi appenninici. Ancora tempo stabile al Nord, ma con nebbie e gelate mattutine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il passaggio instabile sarà estremamente veloce: gli ultimi aggiornamenti mostrano infatti un nuovo promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale nel corso del prossimo fine settimana. Condizioni meteo stabili sull’Italia quindi con un generale aumento delle temperature fino a valori sopra media su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, venerdì 28 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati e nebbie o nubi basse su Pianura Padana e Liguria, isolate nevicate sulle Alpi orientali oltre gli 800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi e nebbie o foschie in Pianura Padana.

Al Centro al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo ancora asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni adriatiche e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. In serata residue piogge sulle coste adriatiche, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

In Toscana molte nubi al mattino localmente anche compatte, ma senza fenomeni associati; tempo stabile al pomeriggio con sole prevalente su tutto il territorio. Nessuna variazione attesa per le ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge sulle coste tra Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulle regioni peninsulari con neve oltre i 1300 metri, asciutto sulle Isole Maggiori. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse e neve oltre gli 800-1200 metri, ancora asciutto sulle Isole.

In Calabria locali piogge nelle ore diurne lungo la costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori con molte nubi diffuse; in serata un generale peggioramento porterà precipitazioni estese su tutti i settori e neve sulla Sila oltre i 1200 metri di quota.

Temperature minime stabili al Nord e in lieve aumento al Centro-Sud e Isole, massime in lieve aumento al Nord e stazionarie sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.