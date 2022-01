Previsioni meteo 26 gennaio 2022: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022: l’alta pressione si rinforza sulle regioni italiane, bel tempo e temperature in aumento

Si avvia alla conclusione un mese di gennaio caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente stabili, con l’Inverno che si è preso lunghe pause. In questi giorni il quadro non è mutato e nelle prossime ore l’alta pressione abbraccerà tutta l’Italia garantendo tempo stabile e soleggiato. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, con clima asciutto da Nord a Sud e possibili gelate al mattino nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’anticiclone si espanderà su tutto il Paese. La pressione risulterà un po’ meno salda invece al Sud, dove saranno possibili occasionali piovaschi, specie sui settori costieri tirrenici. L’inizio del prossimo weekend vedrà note instabili a carattere sparso sulle regioni meridionali, con nevicate sopra i 900 metri in Appennino. Qualche piovasco è atteso nella giornata di venerdì anche sulla Sardegna, mentre sul resto del Paese avremo condizioni di maggiore stabilità.

Intanto per oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, al Nord Italia tempo stabile nella giornata con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e deboli piogge in Liguria. In serata e nottata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e nebbie in Pianura Padana.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con nubi basse su Toscana, Umbria e coste adriatiche e sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità sugli stessi settori.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità bassa in mattinata e poi anche al pomeriggio su tutti i settori; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali, salvo qualche fenomeno sulla Calabria meridionale con neve oltre i 1100-1300 metri. In serata e nelle ore notturne ancora qualche fenomeno in Calabria e asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulle coste tirreniche.

In Calabria piogge sparse nelle ore diurne sui settori meridionali della regione con neve sui rilievi oltre i 1200 metri di quota; tempo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni, con la quota neve in lieve rialzo.

Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.