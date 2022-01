Previsioni meteo 17 gennaio 2022: l’anticiclone resiste

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 gennaio 2022: continua la fase stabile sull’Italia, possibile ritorno del freddo solo a fine mese

La situazione sinottica è caratterizzata dall’isolamento di una depressione sul vicino Atlantico, mentre è ben saldo un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e anche sull’Italia, dove continuano a registrarsi condizioni meteo all’insegna della stabilità. La fase di tempo asciutto e soleggiato, che dura da ormai diversi giorni, caratterizzerà anche la giornata di oggi: attese solo nebbie e nubi basse al Nord e nuvolosità irregolare sulle regioni del Centro, con possibili pioviggini sulle coste adriatiche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il campo di alta pressione condizionerà il tempo sulla nostra Penisola per gran parte della settimana, regalando altre giornate soleggiate o con poche nubi. Il ritorno dell’inverno è atteso per l’ultima settimana del mese, quando l’anticiclone potrebbe cedere lasciando spazio a irruzioni di aria fredda.

Intanto per oggi, lunedì 17 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con visibilità ridotta specie sul delta del Po. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e foschie sui medesimi settori. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare sui settori Adriatici e sulla Toscana, sereno altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli irregolarmente nuvolosi; isolate piogge sul Molise. Al pomeriggio maltempo sulla Puglia; variabilità asciutta altrove. In serata ancora nuvolosità irregolare su tutti i settori, con piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord, minime in aumento al meridione.

