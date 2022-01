Previsioni meteo 14 gennaio 2022: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 gennaio 2022: fine settimana con tanto sole e temperature in aumento sull’Italia grazie all’anticiclone

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia, grazie ad un vasto campo di alta pressione che ha raggiunto in queste ore l’Europa Centrale e il Mediterraneo. L’anticiclone farà sentire i suoi effetti anche sulla nostra Penisola, dove avremo tanto sole da Nord a Sud e valori termici in rialzo dopo il freddo di inizio settimana. Attenzione soltanto alla possibilità di gelate mattutine nei fondovalle, specie al Nord e al Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutto il weekend il tempo resterà stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Anche le temperature continueranno gradualmente a risalire per portarsi in linea con le medie stagionali. L’inizio della prossima settimana vedrà ancora l’anticiclone protagonista, mentre l’ultima decade del mese potrebbe riservare nuove sorprese con il possibile ritorno di gelo e neve. Serviranno però ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, venerdì 14 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile nel corso della giornata con cieli completamente sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno su tutte le regioni.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con assenza di nuvolosità.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine sulle coste e sui settori interni, sole prevalente anche al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sgombri da nubi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino e al pomeriggio sull’intera regione; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale rialzo,stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori. Massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.