Previsioni meteo 9 gennaio 2022: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 9 gennaio 2022: nuova perturbazione accompagnata da aria fredda in azione sull’Italia, piogge e neve a bassa quota sulle regioni centro-meridionali

Dopo la breve pausa asciutta e soleggiata di ieri sulle regioni del Nord e del Centro Italia, condizioni meteo di nuovo in peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi, infatti, avremo piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni del Centro e su gran parte di quelle del Sud, Isole maggiori comprese. Al meridione la quota neve sarà più elevata, mentre sulle zone centrali della nostra Penisola saranno possibili fiocchi bianchi fino in pianura. Clima più asciutto sulle regioni settentrionali ma con freddo in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora maltempo diffuso sul Centro-Sud adriatico, in Sicilia e in Calabria. Attese piogge abbondanti e nevicate in collina. Precipitazioni abbondanti attese sulla Sicilia settentrionale. Sul resto del Nord cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti settentrionali, forti o anche molto forti sul Mar Tirreno che sarà agitato. A seguire il tempo migliorerà gradualmente ma le temperature si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali.

Intanto per oggi, domenica 9 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino deboli nevicate sui settori alpini di confine, molte nubi in transito altrove. Al pomeriggio atteso un netto miglioramento con ampi spazi di sereno; insiste il maltempo sul Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, con deboli piogge su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio maltempo su Lazio, Umbria e regioni Adriatiche, con neve in calo fino a quote collinari. In serata deciso miglioramento sui versanti occidentali, ancora qualche nevicata in Abruzzo a bassa quota. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

In Toscana tempo instabile al mattino con precipitazioni estese su tutto il territorio, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali precipitazioni su Campania e Sardegna occidentale. Al pomeriggio peggiora con temporali sulle coste Tirreniche e precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con neve in calo fino a 500-1000 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

In Calabria poco nuvoloso in mattinata con tempo asciutto su tutti i settori; piogge o temporali al pomeriggio e poi anche nel corso della serata, con neve fino a 1100-1200 metri di quota, generalmente più asciutto sullo Ionio.

Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Sud, minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.