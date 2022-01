Previsioni meteo 8 gennaio 2022: piogge e nevicate al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8 gennaio 2022: perturbazione in transito sulle regioni meridionali, tempo stabile ma freddo al Centro-Nord

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord e del Centro Italia dopo il passaggio perturbato che nei giorni scorsi ha portato piogge e nevicate. Nella giornata di oggi la perturbazione insisterà sulle regioni del Sud e sulle Isole maggiori, dove avremo piogge e nevicate sui rilievi. Clima asciutto sulle zone settentrionali e centrali della nostra Penisola, ma attenzione alle gelate mattutine per il crollo termico che si è registrato dall’Epifania.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un nuovo peggioramento al Nord e al Centro per l’arrivo di un nuovo nucleo instabile accompagnato da aria fredda. Saranno possibili nevicate fino a quote pianeggianti, specie sulle zone interne del Centro. A seguire il tempo migliorerà gradualmente ma farà ancora freddo: le temperature si manterranno infatti al di sotto delle medie stagionali.

Intanto per oggi, sabato 8 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino stabilità diffusa al mattino con qualche addensamento sui settori prealpini ed alpini, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari.

Tempo stabile al mattino al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito a partire dalla Toscana.

In Toscana giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; nuvolosità in arrivo in serata, ma ancora con tempo asciutto.

Al Sud e sulle Isole maltempo al mattino con piogge e acquazzoni su Basilicata, Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, ma con fenomeni più esigui, più asciutto su Campania e Molise. In serata atteso un graduale miglioramento, con residue piogge tra Salento e stretto di Messina; variabilità asciutta altrove. Neve fino a quote montane.

In Calabria tempo generalmente instabile con piogge sparse su tutto il territorio e neve sui rilievi fino a 1300-1400 metri di quota; migliora in serata salvo residui fenomeni sullo Ionio e sui settori meridionali.

Temperature minime e massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva dei valori massimi al Nord Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.