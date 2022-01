Il “tour impossibile” di GeGè Telesforo diventa un album

Fuori “Impossible Tour Live”, il nuovo album del grande GeGè Telesforo: brillante e istrionico musicista e producer, tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani

Una tournée indimenticabile che in un anno difficile per la musica, il 2021, ha portato grande energia sui palchi di mezza Italia, lasciando una lunga scia di consensi ed entusiasmo. L’Impossible Tour di GeGè Telesforo torna a far parlare di sé, questa volta diventando un vero e proprio album live che rappresenta una tappa importante nella carriera del carismatico ed eclettico vocalist, polistrumentista e producer (Jazzit Award per 10 anni consecutivi), tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani grazie a brillanti programmi come “Doc”, “Soundcheck” di Radio24, “Variazioni su Tema” su Rai5 per citarne alcuni.

Fuori su tutte le piattaforme digitali (link: https://bfan.link/impossible-tour-live), Impossible Tour Live è il racconto in musica dei tanti concerti affrontati nell’estate del 2021, tanta strada insieme ad una band formidabile, formata dal bassista Dario Deidda, il migliore ed uno dei più quotati bassisti del mondo; dallo special guest Max Ionata, uno dei nostri sassofonisti italiani più richiesti a livello internazionale; il noto pianista Domenico Sanna, uno dei più raffinati talenti del panorama nostrano; l’eccellente contrabbassista Luca Bulgarelli che ha curato anche il mix e il mastering dell’album; Michele Santoleri, giovanissimo batterista dal futuro luminoso, entrato a pieno diritto da qualche anno nella band di Telesforo.

Tra i tanti dischi in studio, Impossible Tour Live è il secondo che GeGé realizza interamente live: arriva dopo 25 anni di distanza da Pure Funk Live, che rimane un punto fermo nel suo percorso artistico.

GeGé Telesforo: “A marzo 2021 pensavamo che fosse ancora impossibile tornare a fare musica dal vivo. Invece ci siamo riusciti: con alcuni tra i miei migliori amici e stimati musicisti abbiamo portato a termine un tour di 30 concerti con l’obiettivo di tirare su il morale a tutti ed a noi per primi. Ora che anche questo album live è stato pubblicato, siamo pronti – se ne avremo la possibilità – ad affrontare l’Impossible Tour 2022 la prossima estate.”

L’album è diviso in due set, registrati a Roma in occasione dei 2 concerti alla Rassegna “Dal Tramonto all’Appia – Around Jazz” presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica e al Jazz Festival di Moncalieri.

Undici i brani presenti nel disco: 1- Freedom Jazz Dance * (E. Harris) 2- Diamonds * (E. Telesforo – G. Panettieri) 3- My Favourite Strings * (D. Deidda) 4- Go On * ° (E. Telesforo) 5- So Cool * ° (E. Telesforo – B. Sidran) 6- Hey Rookie! * ° (E. Telesforo) 7- Nommo ** (J. Merritt) 8- Canćion para Sara ** (S. Aranda) 9- All I Have to Say ** (E. Telesforo -D. Sanna -G. Panettieri) 10. No Woman No Cry ** (V. Ford) 11. Available for Wedding ** (E. Telesforo – G. Panettieri).