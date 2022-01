Iginio Massari Alta Pasticceria: nuovo Pop-Up Store a Cortina

Iginio Massari Alta Pasticceria ha aperto un nuovo Pop-Up Store nel cuore di Cortina d’Ampezzo, all’interno dello storico Hotel De la Poste

Iginio Massari Alta Pasticceria apre nella splendida Cortina d’Ampezzo, La Regina delle Dolomiti, all’interno dello storico Hotel De la Poste in Corso Italia, il suo undicesimo Pop-Up Store in Italia e primo punto vendita in una località di montagna. Il progetto è reso possibile dalla collaborazione con la Hotel De la Poste, da sempre il fulcro della vita sociale della località della conca ampezzana, dove per secoli si sono incontrati re e regine, grandi personaggi della storia, scrittori e artisti da tutto il mondo. I Pop-Up Store sono stati pensati per offrire una selezione di prodotti firmati dal Maestro Massari ai suoi numerosi clienti ed estimatori sparsi sul territorio nazionale.

Nel cuore di Cortina sarà possibile scoprire una serie di prodotti “Iginio Massari Alta Pasticceria” tra cui macarons, praline, cremini, torte confezionate, plum cake, biscotti, tavolette di cioccolato e i protagonisti indiscussi del Natale: il Pandoro e il Panettone. Il negozio sarà aperto fino a Pasqua 2022.

ll Pop-Up sarà aperto tutti giorni, dalle 9.00 alle 21.00.

Igino Massari Alta Pasticceria

L’intero percorso professionale di Iginio Massari è stato ispirato dalla convinzione che qualità senza compromessi e cura del dettaglio fossero le chiavi per elevare la cultura della pasticceria alla sua massima espressione. Questa missione ha portato Iginio Massari a essere considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo. Oggi il marchio Iginio Massari Alta Pasticceria può contare su una prolifica attività di ricerca e innovazione guidata direttamente da Iginio Massari e i suoi figli, Debora e Nicola.

Un team di esperti pasticcieri condivide con il loro maestro la ricerca della perfezione che è alla base del successo di ognuno dei prodotti artigianali di Iginio Massari, mai statici perché in costante rinnovamento e studio.

Hotel de la Poste

L’Hotel de la Poste non è solo un albergo, è un salotto con vista sulle Dolomiti, la sintesi di ciò che Cortina rappresenta: eleganza, solida tradizione, autenticità. E ovviamente è un avamposto ai piedi di leggendarie montagne patrimonio UNESCO. L’albergo esiste fin dal 1804, anno della prima licenza – rilasciata a Silvestro Manaigo, il capostipite – ed è oggi il più antico hotel di Cortina. Sette generazioni di albergatori dopo, la staffetta prosegue con Gherardo e la cugina Michela. Gli ospiti vengono accolti in ambienti ampi, in suite di dimensioni confortevoli, in sale riorganizzate per venire incontro alle nuove norme relative al distanziamento come il Salon Dolomieu e la Ville Venete Lounge Bar. Questo storico 4 stelle risponde così alla sua vocazione primaria, quella di essere un crocevia di storie in pieno centro. La sua porta è stata varcata da ogni celebrità che ha messo piede a Cortina. Tra i suoi più affezionati frequentatori storici, personalità del calibro di Hemingway, Liz Taylor, i Krupp, i reali di Svezia e tanti artisti che hanno lasciato un numero considerevole di opere d’arte al Museo Rimoldi di Cortina. Anche oggi l’hotel è il luogo dove ci si incontra e si respira pienamente l’atmosfera autentica della località.