“Quando le mani si sfiorano” su Rai 2: la trama del film

In prima serata su Rai 2 “Quando le mani si sfiorano”: la trama del film con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston

In occasione della Giornata della Memoria, Rai2 trasmette giovedì 27 gennaio alle 21.20 il film drammatico “Quando le mani si sfiorano”, con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Alec Newman, Will Attenborough.

Germania, 1944. Leyna è la figlia di etnia mista di Kerstin, una donna tedesca che ha avuto una relazione con un uomo di colore. Kerstin è una donna fiera della figlia che combatte l’ostruzionismo del nazismo, che vorrebbe che Leyna venisse sterilizzata per evitare il mescolamento della razza ariana con quella africana.

Con il proseguire del regime, Leyna è testimone più volte dei soprusi che ricevono gli ebrei da parte di alcuni soldati. Un giorno, mentre passeggia, viene erroneamente investita da una recluta in bicicletta. Sarà l’espediente che permetterà ai due di conoscersi e innamorarsi. Poco dopo, il ragazzo, Lutz, viene arruolato come soldato in un campo di lavoro…