Kanye West e Demna Gvasalia insieme per Gap

Kanye West e Demna Gvasalia avviano una collaborazione: il primo lancio di Yeezy Gap Engineered by Balenciaga è previsto a giugno

Kanye West per Yeezy e Demna Gvasalia per Balenciaga hanno unito le loro menti creative per una delle collaborazioni più attese dell’anno: una collezione targata Gap. “È un sogno che diventa realtà lavorare con Gap e Demna, il direttore creativo di Balenciaga, per rendere un prodotto incredibile accessibile a tutti in ogni momento“, ha detto West a Vogue.

Una moda per tutti

Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, questo il nome della collaborazione in arrivo a giugno, sarà venduta ai prezzi di Gap? Gvasalia risponde alla domanda, che tutti si stanno ponendo: “Questa è una sfida molto diversa. Ho sempre apprezzato la praticità e l’accessibilità di Gap. Condivido alcune delle stesse sensibilità nel mio linguaggio creativo. Questo progetto mi ha permesso di unire le forze con Ye per creare moda pratica per tutti“. Due eccezionali menti brillanti unite dalla stessa sensibilità. “C’è un certo minimalismo urbano e una certa poesia nella nostra estetica e anche un desiderio di spingere oltre i confini. Ci sono pochissime persone che conosco, specialmente del calibro di Ye, che capiscono così bene il mio lavoro. Mi fa uscire dalla mia zona di comfort ed essere un designer migliore. Non c’è ego quando collaboriamo, solo una spinta reciproca ad evolvere e fare qualcosa di grande e nuovo“, ha aggiunto Demna.

Ormai, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le collaborazioni sono diventato il ‘pane quotidiano’ della moda. Hanno permesso di rompere confini, attrici, competizioni tossiche. Hanno unito generazioni, stili, generi. Hanno permesso di far uscire la moda da quello stato polveroso di nicchia. Lo abbiamo visto con Nike e Off-White, con l’hackeraggio di Balenciaga e Gucci, con la fusione di Fendi e Versace (Fendace), con Balenciaga e Crocs, con The North Face e Gucci, con Prada e adidas, con Stella McCartney e Adidas e con moltissime altre collab.