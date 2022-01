Gf Vip: Delia Duran confessa un’esperienza con Aida Yespica

Serata di confessioni al grande Fratello Vip 6. Nel dopo cena, alcune ragazze sono rimaste a parlare al tavolo, raccontando qualcosa in più sulle rispettive esperienze amorose. Tra queste anche Delia Duran, che in una chiacchierata con Miriana non ha nascosto di avere avuto in passato alcuni flirt con altre donne.

Non è una novità, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), visto che pochi giorni prima lo aveva già svelato a Soleil. Ma questa volta la moglie di Alex Belli ha aggiunto un dettaglio in più. Parlando di gusti personali, infatti, Delia ha raccontato di aver avuto ‘un’esperienza’ con Aida Yespica. “Io ho avuto un’esperienza con una curvy come un’Aida Yespica”. Subito dopo la rivelazione è scattata la censura e la regia è stata prontamente cambiata.