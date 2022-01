“Gemini” è il singolo d’esordio di Reev

Reev debutta con “Gemini”, il nuovo progetto di Futura Dischi in cui lo-fi e pop tracciano la via di una sperimentazione figlia dei vent’anni

GEMINI è il debut single di REEV, fuori per Futura Dischi. Inizia così il percorso di un progetto nato dalla noia di un ragazzino di provincia cresciuto blu per il troppo jazz, banale per il troppo pop, strano per il troppo hip hop, con troppa rabbia per il punk.

Gemini, ovvero dualità. Melodia come tocco di pennello. Armonie di note come colori. Chitarre d’ambiente, voci soffici e crude su sfondo lo-fi. Nella testa una ragazza lì ormai da troppo tempo.

Nel mix di influenze in cui non mancano respiri di pop oltreoceano, s’intravede tutta la frenesia e l’irruenza artistica del giovane artista.

Nel tentativo di capire ciò che gli piace, fa qualcosa che gli piace: REEV arriva così sperimentando musica e vita. Per spiegarlo sul serio c’è ancora tempo.

Ascolta: https://sme.lnk.to/gemini