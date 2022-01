Enzo De Angelis pubblica “La luce dei tuoi occhi”

D’amore e di guerra: lo scrittore napoletano Enzo De Angelis in libreria con il romanzo storico intitolato “La luce dei tuoi occhi”

Pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore, esce il nuovo romanzo dello scrittore, docente e attivista culturale Enzo De Angelis, che con La luce dei tuoi occhi ripercorre la storia della Napoli della Seconda Guerra Mondiale. Attraverso un viaggio nel tempo, ripercorrendo i vicoletti del centro storico e gli antichi quartieri di una Napoli che ormai non esiste più, il lettore assisterà alla straziante storia d’amore tra Vincenzo, soldato impegnato nella marina, e Anna, una ragazza dei quartieri popolari impegnata a sopravvivere in una città sconvolta dalla guerra, dalla fame e dalle malattie.

Quella di Enzo de Angelis, del resto, è una storia destinata a durare nel tempo, come il ricordo della sofferenza dei napoletani durante la Grande Guerra.

La luce dei tuoi occhi, sinossi: Una storia d’amore dai contorni epici

Vincenzo e Anna sono due giovani con tante speranze per il futuro; lui, operaio specializzato in una fabbrica di Napoli, la scorge per caso e da quel momento non riesce più ad allontanare il pensiero da quella ragazzina pura ma dall’incedere sensuale. Anna è una ragazza come tante; tutti i giorni ha a che fare con i problemi di una Napoli povera ma piena di dignità: procurarsi il cibo, prendersi cura dell’anziana madre, non farsi prendere di mira dai gerarchi fascisti. Anna e Vincenzo s’incontrano quasi per caso tra le viuzze strette e anguste della bella Napoli, e da quel momento in poi non riusciranno più a separarsi. Ma la Seconda Guerra Mondiale è alle porte, il Duce è sempre più legato ad Adolf Hitler e le loro vite resteranno sconvolte dalla chiamata alle armi di Vincenzo. Riuscirà, l’amore, a sconfiggere il vento impetuoso della guerra?

L’autore: Enzo De Angelis è nato a Napoli nel 1952. Ha sempre avuto la passione per la lettura sia di autori classici che contemporanei. Si è laureato in Scienze biologiche alla Federico II di Napoli. Per molti anni ha insegnato scienze nei licei e in diverse altre realtà scolastiche con una predilezione per lo studio della chimica, destando negli allievi curiosità e spirito d’osservazione. Ha scritto di scienze pubblicando su riviste di didattica per la scuola. Si è occupato di recupero della dispersione scolastica operando in quartieri difficili della sua città.